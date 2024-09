Salvador Illa inaugura el nou CAP Florida Sud a L'Hospitalet | Europa Press

Aquest divendres a la tarda es va inaugurar el nou CAP Florida Sud de L'Hospitalet, que va obrir les seves portes el passat 25 de setembre. L'acte va estar presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i va comptar amb la participació de l'alcalde de L'Hospitalet, David Quirós; la consellera de Salut, Olga Pané; la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, i representants de les diferents forces polítiques del consistori i de la ciutadania.

La posada en marxa de les noves instal·lacions suposa la culminació d'un projecte llargament esperat al barri i permet oferir una millor atenció a prop de 50.000 veïns i veïnes de L'Hospitalet. En el seu discurs, l'alcalde David Quirós va celebrar l'obertura de l'equipament: “Avui celebrem l'obertura d'un CAP en un dels barris que més ho necessiten, la Florida. Aquest projecte ha tardat 14 anys en fer-se realitat: 14 anys des que el president Montilla va inaugurar els habitatges socials aquí dalt, on ja estava previst el CAP”.

L'alcalde de L'Hospitalet es va mostrar esperançat amb aquesta nova etapa que s'obre per a Catalunya: “Necessitem un sistema de salut que reconegui les singularitats de la nostra ciutat i que doni respostes. La ciutat de L'Hospitalet i els nostres barris veiem en el nou govern progressista un nou horitzó d'esperança, després de més d'una dècada de governs que es van oblidar de la nostra ciutat i dels serveis públics”.

Per aquest motiu, va demanar a la nova consellera de Salut que, mentre no arribi el nou Hospital Clínic, “no s'oblidi de les 140.000 persones que viuen al nord de la ciutat, als dos quilòmetres quadrats que formen el Samontà, i que s'han de desplaçar fins a Sant Joan Despí per rebre atenció sanitària perquè la Creu Roja se'ns ha quedat petita i obsoleta. Necessitem gestionar el ‘mentrestant’ fins que arribi el nou Clínic”.

L'alcalde va manifestar el seu desig que la pròxima inauguració a la ciutat sigui la del CAP / CUAP de Sant Josep, “una altra infraestructura llargament reivindicada i que estic segur que, amb l'arribada del nou govern, podrem estrenar molt aviat”.

El president Illa, per la seva banda, va assegurar que, des del Govern, “la nostra energia principal està enfocada a prestar uns serveis públics de qualitat”. També va destacar la necessitat de “més recursos, però més reformes”.

En aquesta línia, el cap del Govern va afirmar que la política sanitària “és la que més cohesiona”, perquè “atén a tothom per igual, independentment del seu estatus, de la seva situació econòmica o de la seva circumstància personal”. “Això és revolucionari”, va insistir.

Illa també va anunciar que al novembre “adjudicarem el projecte del nou CAP del barri de Sant Josep”, que és “una fase diferent per poder realitzar les obres”. “Aquesta acció dona continuïtat a l'acció de Govern”, va dir.

Va tancar l'acte agraint als professionals sanitaris la seva feina, assegurant que “com a ministre de Sanitat durant la pandèmia, vaig veure el millor dels professionals en un moment molt delicat”. “Tant la consellera com jo tenim molt present el valor de la seva feina, ho agraïm i ho subratllem”, va afirmar.

Al nou centre s'han traslladat els 80 professionals de l'Equip d'Atenció Primària Florida Sud, que fins ara s'ubicaven al CAP Florida del Parc dels Ocellets, on compartien l'edifici amb l'Equip d'Atenció Primària Florida Nord i l'Equip Territorial d'Atenció Pediàtrica. Així, amb l'obertura del nou centre i el trasllat d'un dels equips, es libera espai al CAP del Parc dels Ocellets, millorant també l'atenció a les persones que s'atenen allà.

Amb una superfície de 1.500 m², el nou CAP Florida Sud compta amb 25 consultes, 8 més de les que disposaven fins ara. Alhora, s'han guanyat nous espais com una sala d'extraccions, una sala polivalent per a formació i activitats d'educació sanitària, i una sala de descans per als professionals, entre d'altres. Allà ofereixen atenció els professionals de medicina de família, infermeria, treball social sanitari, referent de benestar emocional, fisioterapeuta i dietista-nutricionista.

Dels nous espais destaca l'amplitud, també a la zona de recepció i d'atenció a la ciutadania, on s'han incorporat mesures per garantir unes condicions superiors de confidencialitat. Pel que fa a l'interiorisme, s'ha desenvolupat un projecte innovador d'humanització que decora les parets del centre amb motius inspirats en el barri i relacionats amb les flors, les plantes i la multiculturalitat.

Amb la posada en marxa del nou CAP Florida Sud, el CAP Florida del Parc dels Ocellets ha passat a dir-se Florida Nord. L'Equip d'Atenció Primària que ofereix atenció allà ara disposa de 26 consultes, 9 més de les que tenia.

La setmana passada, el Departament de Salut va enviar SMS a la població major de 15 anys que pertany a l'Equip Florida Sud per informar del trasllat del seu equip a les noves instal·lacions.

El telèfon d'atenció del nou CAP és el 935 138 301. Així mateix, la ciutadania pot trucar al 061, on a més de resoldre dubtes de salut, també s'atenen consultes administratives com qualsevol relacionada amb el canvi de centre.

L'horari d'atenció es manté com fins ara, de dilluns a divendres de 8 h a 20 h. Fora d'aquest horari, la població pot dirigir-se al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Pura Fernández, obert les 24 hores, o bé trucar al 061. Per demanar cita es poden utilitzar els canals habituals, a través de La Meva Salut o del lloc web citasalut.gencat.cat.