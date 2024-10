Les platges de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles, al punt de mira del PP

Foto: EuropaPress

El PP ha presentat al Congrés una proposició no de llei per reclamar al Ministeri per a la Transició Ecològica que impulsi plans d'estabilització de les platges de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles (Barcelona) per garantir-ne la qualitat en uns municipis on el turisme de platja és clau per a leconomia local.

Ho ha anunciat aquest dilluns el secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, després d'una reunió de dirigents populars amb representants del sector turístic de Sitges (Barcelona), en què també ha participat la diputada del PP al Congrés Miriam Guardiola, entre altres.

Rodríguez ha detallat que la regressió a les platges és un dels principals problemes a Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles per al sector turístic, que depèn en bona part dels turistes que arriben per l'oferta del turisme de platges.

El popular ha dit que a molts llocs ja s'han pres mesures per estabilitzar platges com a mesures permanents per evitar que contínuament s'hagin de fer aportacions de sorra, accions que es poden adaptar a més municipis l'activitat dels quals gira al voltant de les platges.

Bateria de mesures per "cuidar" el turisme



A la reunió d'aquest dilluns, dirigents del PP s'han reunit a Sitges amb representants del sector turístic del municipi, per compartir les propostes per recolzar el turisme i rebre les demandes del gremi.

Després d'això, Guardiola ha destacat que el turisme és una de les indústries més importants d'Espanya i que, únicament a Catalunya, ha aportat des de començament d'any 11 milions de turistes amb un impacte de 21.000 milions d'euros en ingressos.

La diputada ha defensat "cuidar el sector", i ha proposat que s'aprovi un PERTE dotat amb 11.000 milions d'euros perquè, segons les seves paraules, el sector turístic és l'únic que no té un PERTE per potenciar-lo.

Així mateix, ha demanat flexibilitzar els fons Next Generation perquè arribin més fàcilment al sector privat, més formació perquè la mà d'obra estigui millor qualificada, i donar suport als professionals de l'hostaleria i la gastronomia com un dels productes més ben valorats pels turistes.