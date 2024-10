L'Estartit i l'Escala, els millors exemples de pesca artesanal que contribueixen a transició ecològica

Ecologistes posa empreses de Galícia i Catalunya com a exemples de pesca artesanal que contribueixen a transició ecològica - ECOLOGISTES EN ACCIÓ

Un total de cinc organitzacions ambientals i de pesca han destacat Fresco i del Mar (a Muros, Galícia) i Empesca't (a L'Estartit i L'Escala, Girona, Catalunya) com a exemples viables de pesca artesanal que contribueixen al desenvolupament local ja la transició ecològica, juntament amb deu models de negoci més "replicables" que podrien impulsar "el canvi necessari" en la indústria pesquera cap a la transició verda de la Unió Europea (UE).

A l'informe 'Pesca per a una nova era' --dut a terme per Seas At Risk, Low Impact Fishers of Europe, Ecologistes en Acció, Sciaena i BUND-- han instat la Comissió Europea i els Estats membres a promoure empreses pesqueres innovadores , ecològiques, a petita escala i de baix impacte com a clau per mantenir els mitjans de subsistència de les comunitats costaneres alhora que es fomenta un oceà saludable. Segons les organitzacions ecologistes, els dotze models de negoci de què parla la investigació han tingut èxit per abordar problemes com la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i les lluites socioeconòmiques de les comunitats costaneres.

En el cas concret de Fresco i del Mar, expliquen que aquesta peixateria en línia posa en contacte directe pescadors d'entre 20 i 30 embarcacions artesanals i mariscadores amb els consumidors. Mentrestant, assenyalen que són els mateixos pescadors compren el peix a l'empresa Empesca't, assegurant preus fixos, que després venen a restaurants locals. A més, recalquen que aquest negoci col·labora en un projecte de restauració de la sípia juntament amb un científic local.

A partir de les dades de l'informe, les ONG se sumen als grups pesquers abordats a l'estudi per instar els responsables polítics a actuar i subratllen la necessitat d'un plantejament regulador equilibrat que reconegui les contribucions úniques de la pesca a petita escala i de baix impacte. En aquest marc, recomanen que la pesca a petita escala tingui accés prioritari a les quotes; que s'apliquin sistemes d'etiquetatge que reconeguin el valor d'aquest tipus de pesca; i que s'augmenti el suport financer i administratiu per garantir aquests negocis.

Per part seva, Ecologistes d'Acció ha emfatitzat que un dels grans reptes a què la societat s'enfronta és l'alt preu dels productes frescos de pesqueries a petita escala i de baix impacte. En aquest sentit, la portaveu de l'organització, Cecilia del Castillo Moro, ha proposat que les administracions públiques, així com col·legis o hospitals comencin a "apostar" per etiquetes de pesca artesanal per "garantir peix de la major qualitat per a la seva població i no només limitar-ne el consum a grans restaurants".

"És esperançador que hi hagi aquestes experiències en pobles com L'Estartit, que han estat transformats pel turisme a poc a poc i han anat perdent la seva identitat de pobles pesquers. Aquests pescadors aporten una visió ecològica de la pesca i, a més, podrien exercir-ne una important tasca social venent el peix fresc i d'alta qualitat al seu veïnat, ja que amb prou feines queden peixateries, contribuint així a la sobirania alimentària”, ha afegit Del Castillo Moro.