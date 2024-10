VÍDEO | UPS Healthcare té una de les naus logístiques més automatitzades del país a Polinyà

Nau logística de UPS Healthcare. Foto: CatalunyaPress

L'enclavament logístic de Picking Pharma , ara integrat a UPS Healthcare, és un centre logístic d'avantguarda ubicat a Polinyà dins de la província de Barcelona i està dissenyat per revolucionar la logística al sector farmacèutic (healthcare).

Aquest hub d'innovació està equipat amb la tecnologia més avançada en automatització, després d'optimitzar al màxim cada etapa del procés logístic que ofereix una eficiència elevada en el maneig de productes sanitaris de petit format, gran volum i cadena de fred en una superfície de 12.880 m² i 12 metres d'alçada.

La seva capacitat d'emmagatzematge és de fins a 30.000 palets en condicions controlades de temperatura i compta amb 4 molls per a la recepció i 4 per a l'expedició, respectant amb abrics inflables la recepció de productes que requereixen una estricta cadena de fred.

En el seu procés de distribució, la planta ha incorporat els anomenats sistemes 'put to light' i 'pick to light' entre altres automatitzacions, combinant la tecnologia i automatització més avançada per garantir l'excel·lència en la gestió logística de productes sanitaris i enfrontar els desafiaments constants del sector.



Tres anys d'integració a dues multinacionals

Sergi Vilanova, Head of Sales Iberia a UPS Healthcare , va explicar a CatalunyaPress com es garanteix la seguretat, la precisió i la rapidesa en cada operació després de 23 anys ininterromputs a l'empresa ocupant diferents llocs de responsabilitat, des de qualitat, recursos humans, prevenció de riscos , fins a arribar a comercial l'any 2008.

Gràcies a aquesta experiència, Vilanova té "una visió molt global de tota l'operació de l'empresa i ho pots explicar millor", ens explica durant la visita a la planta on ens endinsa a la història de l'empresa. "UPS Health Care va comprar Bomi Group a nivell mundial l'any 2021. Bomi Group era una empresa italiana amb presència molt forta sobretot a Itàlia, després tenia la presència en algun país per Europa i sobretot a Llatinoamèrica. Bomi posteriorment va adquirir a 2020 Picking Pharma , que és l'empresa que durant tres anys ha viscut dues integracions de grans multinacionals d'experiència i innovació des de la seva fundació”.

D'empresa familiar en un nínxol en creixement constant a ser part d'una gran multinacional americana



Aquesta empresa va néixer gràcies a la feina de "tres famílies que eren propietaris d'una empresa de transport que, després de vendre-la, van iniciar un nou camí en un nínxol de mercat a la part de logística farmacèutica a Espanya", afirma Vilanova, i afegeix que "ells van decidir crear Picking Pharma com a operador logístic exclusivament dedicat a aquest sector”.

Amb l'arribada d'UPS, "a dia d'avui, aquesta empresa continua apostant per la innovació, la tecnologia i els sistemes automatitzats a tots els magatzems, apostat per la tecnologia des del seu naixement".

Aquests "sistemes tecnològics potents i que es fan servir per a la preparació de comandes els converteix en molt ràpids i amb un nivell de qualitat molt alt, evitant al màxim els errors després d'una evolució de 23 anys de la companyia, tocant diferents sistemes tecnològics de preparació de comandes d'automatització fins arribar aquí", afirma orgullós el Head of Sales.

Sergi Vilanova, Head of Sales Iberia a UPS Healthcare. Foto: CatalunyaPress

Un dels millors magatzems automatitzats de preparació de medicaments



De fet, atesa la seva dilatada experiència poden afirmar a UPS que "això és del millor que hi ha, no només a Espanya, sinó a nivell europeu, de magatzems automatitzats per a preparació de medicaments des de l'any 1990 i amb la necessitat ja no només de acompanyar els clients en el creixement propi de la seva activitat, les grans farmacèutics, sinó que com a empresa també necessitava créixer. creixent i l'aposta era trobar gent i treballadors en aquesta àrea del Vallès per un tema d'organització, és a dir, per poder disposar de personal en aquesta zona del Vallès per si en algun moment tenim un pic de treball que d'una manera fàcil podries moure personal de Santa Perpètua a Polinyà, que és a 5 minuts”.

Per tant, l'empresa té una planta a Polinyà bàsicament "perquè totes les operacions que tenim a dia d'avui són a la zona del Vallès".

Al seu sector es cuida molt "la confidencialitat i la traçabilitat dels medicaments" ia UPS tenen "una instal·lació dedicada únicament a un dels seus clients, mitjançant una solució dedicada per a aquest client", explica Vilanova.

Ara mateix la planta de Polinyà compta amb "diferents tecnologies d'UPS Hellcat per a l'automatització. Atès que els actuals propietaris creuen que el futur per a qualsevol empresa és que estigui al sector de la salut, cal preparar el màxim possible de comandes i de unitats en el menor temps possible i amb la màxima qualitat possible. Això només és possible a través d'automatitzacions, com la que comptem a Polinyà”.

Tot i això, afegeix que "és el reflex d'una experiència de 24 anys". "Hi ha una transició d´aquesta antiga Picking Pharma a UPS Healthcare, per aquesta última està totalment alineada amb aquesta transició i teníem l´empresa molt focalitzada en tecnologia i automatismes. D´aquí que el conté aquesta planta són un conjunt de solucions que són fruit de la experiència de 23 anys de gestió logística aquí a Espanya per a laboratoris farmacèutics, diagnosi i medical device", explica.

Un sector amb un creixement anual molt elevat

I posant xifres al sector, “el valor mundial logístic és ara proper als 130.000 milions de dòlars i la idea és un creixement al 2027 fins als 152.000 milions de dòlars mundials”.

"El valor mundial logístic és ara proper als 130.000 milions de dòlars". Foto: CatalunyaPress

D'ells, expliquen des d'UPS Healthcare, "la part sòlida logística són 82.000 milions de dòlars. L'interès en creixement en aquesta àrea de negoci és enorme i per això també UPS inverteix fa 20 anys en la creació d'aquesta divisió de negoci especialitzada en el sector sanitari per donar una solució a productes complexos que requereixen una logística complexa. Són productes que estan altament regulats i després tenim la part de productes d'alt valor, productes innovadors, biotecnològics i cada cop més focalitzats amb teràpies més personalitzades o per a certes teràpies diacròniques i la majoria passen per un sistema de manteniment de cadena de fred, temperatura controlada” que a la “planta on ens trobem es cuida al detall”.

Manteniment constant de la cadena de fred dels productes farmacèutics

A més, "les instal·lacions que tenim a UPS Healthcare a nivell mundial compten amb sistemes d'alta seguretat, és a dir, tenim una direcció general a UPS Healthcare que gestiona tota la seguretat a totes les instal·lacions a nivell mundial amb constants auditories de vigilància i incendis" .

De fet, els productes amb cadena de fred arriben a aquesta instal·lació i es mantenen “en un rang de temperatura específic, entre 2 graus i 8 graus”, tal com ha pogut comprovar CatalunyaPress . "UPS Health compta amb tota aquesta cadena de fred des del principi fins al final, garantint que no hi hagi problemes amb la temperatura, monitoritzant els paquets perquè no es perdin per identificar on és aquest paquet, on s'està movent", afegeix.

Ús d'etiquetes intel·ligents en el transport



"A UPS Healthcare, en transport, en paqueteria", afirma Sergi Vilanova , "disposem d'un servei Premier amb etiquetes intel·ligents. A nivell d'emmagatzematge, tots els palets estan identificats amb una etiqueta, que és una etiqueta de codi barres bàsica i un altre més gran que veuràs a qualsevol producte en un supermercat, però és el que ens permet mantenir la traçabilitat dins del magatzem”.

Per tant, hi ha diferents tipus de producte. "Si ens focalitzem en productes tipus vacuna, aquí sí que cal mantenir una traçabilitat , un seguiment de l'expedició i garantia. Per exemple, amb la vacuna de la grip, el nivell de qualitat de lliurament va ser del 99,9% en temps i al control de temperatura. Estem en una de les empreses que va fer que les vacunes arribessin en bon estat”.

D'altra banda, també hi ha els medicaments ètics, genèrics o de gran consum, és a dir, aquells que es poden trobar en una parafarmàcia. "Hem d'assegurar que el medicament no ha estat falsificat i tenim etapes de control dins de la cadena de subministrament per verificar que estem manant medicament no falsificat a la cadena de subministrament de medicaments cap a hospitals o farmàcies. Per tant, hi ha una seguretat tant en la fabricació dins de les empreses farmacèutiques amb les seves regulacions com en la distribució, que és la part que està a les mans", explicava.

Alta ocupació

Per assegurar que tot funciona correctament, l'empresa a Polinyà té uns 80 empleats, mentre que a Espanya hi ha unes 300 persones. "Avui dia, UPS Healthcare dóna feina a 10.000 persones a nivell mundial", afegia.

"Avui dia, UPS Healthcare dóna feina a 10.000 persones a nivell mundial". Foto: CatalunyaPress

Per treballar aquí cal que els empleats estiguin formats. "La UPS és un sector altament regulat i regula també la part de formació que és obligatòria. Hi ha unes normes que són aplicables per a qualsevol empleat de l'empresa, que són dues: la de correcta fabricació, que és la que aplica un laboratori farmacèutic quan fabrica medicament, i una vegada està fabricat, comença la norma de distribució correcta, que inclou molts aspectes a tenir en compte, des de la gestió d'un procés de recepció en un magatzem, fins a la formació de tot el personal en un magatzem”.

Internament, l'empresa ofereix formació contínua en diferents àrees, i estan en "un estàndard molt alt", segons explica, cosa que els permet fer "moviment de persones entre un magatzem i un altre, si calgués".

Cadena de subministrament del sector sanitari

UPS Healthcare és, probablement, "l'únic operador logístic de l'única companyia a nivell mundial que cobreix totes les àrees, des de la fabricació fins a l'expedició o el lliurament al client final".

Per això, utilitzen una companyia que gestiona enviaments d'assajos clínics i també el transport de la part de subministrament de fàbrica d'un laboratori cap a un magatzem, fins i tot a la part de gestió de dipòsits duaners. "Comptem a UPS amb la part de gestió logística d'emmagatzematge, la part de preparació de comandes dins d'un magatzem i després la part de distribució, ja sigui en transport temperatura controlada 15-25ºC o de 2 a 8ºC per carretera; distribució a farmàcia , hospitals i majoristes; o bé a través de companyies globals de distribució per a transports aeris o marítims", comenta, a més d'afegir que són l'única empresa que "realment cobreix tota la cadena de subministrament, des de l'assaig clínic fins a la distribució al client final".

CatalunyaPress va visitar tota la instal·lació des de la recepció de producte en aquest magatzem logístic automatitzat, on es va poder veure l'estocatge en temperatura controlada i en cadena de fred, a més de veure també la part de preparació de comandes per a hospitals, farmàcies, majoristes ja domicili.

Aquí pots fer amb nosaltres la mateixa visita a aquesta empresa!