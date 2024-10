20 gossos pigall es banyaran i jugaran a la platja de Torredembarra el dissabte 5 d'octubre

Un gos pigall. Foto: ONCE

Aquest dissabte 5 d’octubre es farà la VII Jornada de Convivència per a les persones afiliades d’ONCE Catalunya que son usuàries de gossos pigall. La jornada tindrà lloc a la platja del Barri Marítim (entre Cal Bofill i el Club Marítim) de Torredembarra.

Està organitzada per l’ONCE a Catalunya, en col·laboració amb la Regidoria de Benestar Animal Ajuntament de Torredembarra, i l’Associació d’Usuaris de Gossos Guia de Catalunya. L’objectiu és gaudir d’un punt de trobada que permeti als afiliats usuaris de gossos pigall estar més a prop, conèixer-se millor i visibilitzar la gran tasca que duen a terme els seus guies. Està previst que hi siguin uns 20 gossos guia acompanyats dels seus usuaris.

Hi assistiran David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya; Rafi Pérez i María Sierra López, vicepresidentes del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya; Alba Mestres, presidenta de l’Associació d’Usuaris de Gossos Guia de Catalunya i la directora de l'Escola ONCE del Gos Pigall (FOPG), María Jesús Varela, qui traslladarà informació d'interès sobre l'escola i els seus projectes.

La jornada tindrà lloc a la platja per gossos, ubicada davant de Cal Bofill, passeig de Colom, 48, de Torredembarra (Tarragona).

A l’actualitat, a Catalunya hi ha 162 gossos pigall en actiu: 134 a Barcelona, 14 a Tarragona, 13 a Girona i un a Lleida. L’any passat es van lliurar gratuïtament 26 gossos guia nous.

Ajudant a la integració

L'ONCE té com una de les seves màximes la integració de les persones cegues a la societat. L'ocupació, les relacions socials i culturals i l'autonomia personal són els pilars sobre els quals es recolza aquesta integració.

En un entorn cada vegada més complex, la necessitat de moure’s amb independència i seguretat obliga les persones cegues a apostar cada vegada més per una solució àgil i fiable: el gos guia. Atresora un acurat ensinistrament que el converteix en el millor instrument de mobilitat d'una persona cega i li atorga la missió de convertir-se en els ulls de qui no pot veure.

Per això, l'ONCE va crear la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG) el 24 de setembre de 1990, adoptant el model de les escoles de gossos guia europees i nord-americanes.

Les races de gos pigall més utilitzades són pagès retriever, golden retriever, pastor alemany i flat coated retriever. Cal destacar que les lleis reconeixen el dret dels usuaris a passejar i romandre, acompanyat del seu gos guia, en transport i llocs públics o d'ús públic.

La Fundación ONCE del Gos Pigall (FOPG) organitza habitualment exhibicions amb l’objectiu de difondre la feina que realitzen els gossos guia a diari per les ciutats i pobles de Catalunya acompanyant a una persona cega o amb discapacitat visual greu. També s’explica l’ensinistrament necessari per a que puguin desenvolupar aquestes tasques i es dona a conèixer la gran importància que té el respecte del dret d’accés d’aquests gossos als llocs públics o d’ús públic.

Els gossos guia i la FOPG són part de la gran tasca social de l’ONCE. Una tasca que és possible gràcies a la solidaritat de la societat mitjançant la compra dels cupons i altres productes de joc l’Organització que ofereixen els nostres 2.700 venedors i venedores a Catalunya, tots persones amb discapacitat.