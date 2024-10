La costa de Vilanova i la Geltrú es converteix en el primer punt d'esperança marina de la Península

Foto: EuropaPress

La costa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha estat reconeguda com el "primer punt d'esperança marina" ('Hope Spot' en anglès) de la Península per impulsar la conversa de balenes, informa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) aquest divendres en un comunicat, després de l'acte de presentació a la localitat.

Ha estat reconeguda per la fundació Mission Blue , impulsada per l'oceanògrafa Sylvia A. Earle, i aquest punt a les aigües de Vilanova abasta una franja d'entre 12 i 15 milles d'amplada de la costa catalana al sud-oest de Barcelona.

Els 'Hope Spot' són àrees marines científicament identificades per Mission Blue com a "valuoses i significatives" des del punt de vista de la biodiversitat, la salut dels ecosistemes i la necessitat de protecció.

Aquesta designació com a 'Hope Spot' és el resultat de l'experiència del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC a l'hora de trobar solucions tecnològiques per protegir la biodiversitat i proporcionar eines que permetin que les activitats humanes “cohabitin amb el medi natural ".

Arran d'aquesta declaració, el LAB, que compleix 20 anys des de la seva creació, iniciarà un projecte per observar i mapejar la biodiversitat marina de la zona utilitzant tecnologia no invasiva, i aquest 'Hope Spot' és “el primer de tota la xarxa de Mission Blue" que usarà la bioacústica com a principal innovació tecnològica.

L'objectiu principal de l''Hope Spot' de Vilanova i la Geltrú és "crear un coneixement holístic sobre la biodiversitat de la zona" i creu que els mètodes que s'utilitzaran al projecte proporcionaran indicadors de biodiversitat importants, en línia amb la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina de la Unió Europea.