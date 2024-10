Carles Ruiz deixarà l’alcaldia de Viladecans per presidir els Ferrocarrils de la Generalitat | Ajuntament de Viladecans

Carles Ruiz deixarà l’alcaldia de Viladecans la setmana vinent per assumir el càrrec de president dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), sota el govern de Salvador Illa. La dimissió de Ruiz es formalitzarà el pròxim dijous 10 d’octubre. Ruiz ha estat al capdavant del consistori de Viladecans durant 38 anys: 19 com a regidor i 19 com a alcalde. La seva marxa obre el camí per a la seva substituta, Olga Morales, segons ha pogut saber CatalunyaPress.

Nascut a Barcelona l'any 1962, Ruiz va accedir a l’alcaldia de Viladecans l’any 2005. Abans de dedicar-se a la política, va desenvolupar un profund interès tant per l’esport com per la música, practicant hoquei sobre patins en la seva joventut i aprenent a tocar la guitarra des dels 9 anys. Posteriorment, va estudiar ciències polítiques i s’ha mantingut actiu en l’àmbit cultural.

Durant el seu mandat com a alcalde, ha impulsat importants projectes de desenvolupament econòmic a Viladecans, centrats en atreure inversions i empreses al municipi, cosa que ha contribuït a la creació de llocs de treball i la consolidació del *Business District* de la ciutat. Aquesta àrea, que acull més de 55 empreses, és un dels èxits més notables de la seva gestió. Ruiz ha apostat per la innovació i l’emprenedoria, donant suport a l’arribada de *startups* i empreses de comerç electrònic a la regió.

Ruiz també ha tingut un paper important a la Diputació de Barcelona, com a diputat provincial. En el seu càrrec, ha estat el president delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana, a més de ser membre de la Junta de Govern de la diputació. Des d’aquesta posició, ha treballat en iniciatives relacionades amb la transformació urbana i el desenvolupament sostenible, amb un enfocament particular en la regeneració de zones urbanes i la millora de l'accés a l'habitatge a la província.

Qui és Olga Morales?

Ara, a Viladecans, arriba el torn de l’alcaldia per a Olga Morales. Morales és actualment la cinquena tinenta d’alcalde i presidenta de l’Àmbit de Sostenibilitat Social i Serveis a la Ciutadania. A més, gestiona àrees clau com el Servei d’Acció Comunitària, el Pla de Foment de l’Esport Femení, els Serveis d’Igualtat d’Oportunitats, els Serveis Socials i els Drets Civils i Inclusió.

Amb el nomenament de Morales, Viladecans serà l’últim dels grans municipis del Baix Llobregat a tenir una alcaldessa dona, sumant-se a localitats com Gavà, Sant Boi i Castelldefels, que ja compten amb lideratges femenins i socialistes.