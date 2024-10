'La Festa de la Platja' neteja residus al Prat amb Estrella Damm i Fundació Cram | Estrella Damm i Fundació Cram

Fundació Cram i Estrella Damm han organitzat aquest dissabte amb centenars de voluntaris la III 'La Festa de la Platja' a la platja del Prat de Llobregat (Barcelona) per retirar residus, sobretot els microplàstics que amenacen la fauna marina i els ecosistemes costaners , informen en un comunicat conjunt.

La jornada, guiada per un grup d'experts del Cram, ha començat amb l'alliberament de la tortuga marina 'Estrella Damm', apadrinada per Damm i que torna al seu hàbitat natural des de la platja del Prat, un espai protegit per la seva gran diversitat biològica.

També s'han fet altres activitats, com un taller creatiu de confecció de 'tote bags' reutilitzables fets amb materials reciclats, i un concert de Ramon Mirabet a les instal·lacions del Cram, amb alguns dels seus èxits i el single 'Esperanza', del seu proper disc.

La responsable de RSC de Damm, Alba Linares, ha defensat col·laborar a "frenar la degradació de la Mediterrània i garantir la preservació de la seva biodiversitat".

La responsable de Comunicació de Fundació Cram, Montse Pal, ha destacat “la participació de centenars de persones”, perquè això prova la conscienciació sobre la Mediterrània.