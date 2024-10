La iniciativa pionera que Sitges impulsarà a l'àmbit turístic

Foto: Ajuntament de Sitges

Sitges treballa cap a la sostenibilitat i per avançar en mesures dadaptació al canvi climàtic. Davant d'aquests reptes s'impulsa el programa de descarbonització d'empreses del sector turístic que s'inclou a l'eix programàtic “Eficiència Energètica” dels Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions.

Entre els objectius del programa hi ha conscienciar l'empresariat de la petjada de carboni de la seva activitat; disminuir limpacte ambiental de les empreses turístiques locals mitjançant la reducció demisions de CO; fomentar pràctiques sostenibles al sector turístic; augmentar l'atractiu de Sitges com a destinació turística sostenible; i l'adhesió a la Declaració de Glasgow com a Ajuntament.

Per complir el Programa de Descarbonització d'empreses del sector turístic de Sitges, s'organitza una jornada informativa amb empreses turístiques locals per conscienciar sobre la importància de la descarbonització i aconseguir que es puguin adherir al programa. Per a cadascuna de les empreses adherides es realitzarà una auditoria energètica per avaluar les emissions de CO₂ i identificar les àrees amb un alt potencial de reducció de carboni. Així, les empreses tindran una diagnosi i una proposta de millores.

També es contempla una jornada de formació presencial per a les empreses adherides per informar sobre les pràctiques sostenibles, i s'hi inclourà una campanya de sensibilització per als turistes sobre com poden contribuir a reduir l'impacte ambiental durant la seva estada.

Turisme de Sitges lidera aquest projecte inclòs dins del seu Pla estratègic i continua la línia de treball després d'aconseguir que el 2016 Sitges fos certificada com a destinació Biosphere, que acredita les destinacions sostenibles, mediambientals, social, cultural i de governança i que des del 2022 també obtingués el certificat com Biosphere Gold, fruit del treball transversal i conjunt amb el sector privat. Segons el regidor de Turisme, Xavi Ripoll, “el PSTD ens ofereix una molt bona oportunitat per enfortir la col·laboració amb el sector privat. En aquest cas, el programa de descarbonització no només ens permetrà avançar cap a una destinació més sostenible des del punt de vista mediambiental i econòmic, sinó que també contribuirà a millorar la qualitat de vida dels residents. En definitiva, es tracta de fer de Sitges no només un lloc millor per visitar sinó un lloc millor on viure”.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat l'expedient de contractació dels serveis per a la realització i el compliment del programa de descarbonització d'empreses del sector turístic de Sitges. Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Sitges, destinació turística sostenible, competitiva, inclusiva i intel·ligent” de l'Ajuntament, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, concretament correspon a l'eix 2 Millora de l'eficiència energètica del PSTD.