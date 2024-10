David Bote, sobre el futur de l'AMB: "Ha d'anar més enllà del que necessiti Barcelona"

Vistes des de Collserola. Foto: Europa Press

El president de la Federació de Municipis Catalans (FMC) i alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote , s'ha pronunciat sobre una futura ampliació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, per ell, ha d'anar “més enllà del que necessita Barcelona" .

En preguntar-li per això en una entrevista publicada aquest divendres 11 d'octubre a El Periódico de Catalunya , ha respost que en cas d'acceptar una ampliació de l'AMB, no serà per discutir el que necessita Barcelona, "sinó per acordar el futur d'aquests 5 milions d'habitants més enllà de la capital”.

Bote també ha sostingut que el futur de Catalunya passa per les ciutats mitjanes i petites, i per això "s'ha d'ordenar i planificar la situació actual i el creixement de l'AMB" per trobar-li un equilibri amb el món rural i, així, lluitar contra la segregació urbana, en paraules.

Sigui com sigui, el màxim responsable de la FMC també ha apuntat que, com a persona que està al capdavant d'aquest ens, no es pot pronunciar sobre si recolza o no ampliar l'àrea metropolitana. "Estic segur, això sí, que hi ha molts elements comuns: Manresa no forma part de l'AMB però té problemes molt semblants als de les ciutats metropolitanes", ha assenyalat.

També ha defensat "contribuir que prosperin les futures lleis de finançament i de règim local" ja que, afirma textualment, els consistoris han anat assumint competències impròpies i cal definir-les i finançar-les millor.

La composició actual

Actualment, engloba 36 municipis. El organisme rector va ser creat el 2010 i, amb 3,3 milions d'habitants, és una de les àrees més poblades d'Europa.

Tot i això, no s'ha de confondre la institució amb l'àrea metropolitana real, l' àmbit metropolità de Barcelona que abasta més municipis i conté una població de 5,1 milions d'habitants segons el Ministeri de Foment, estant en el setè lloc de les aglomeracions més grans urbanes d'Europa i el cinquè lloc a la Unió Europea, essent l'àrea urbana més densament poblada de la UE.

L'any 1987 es va constituir una organització supramunicipal amb el mateix nom (Àrea Metropolitana de Barcelona) amb competències pròpies en cohesió, equilibri territorial, habitatge, transport i mobilitat, cicle de l'aigua, residus i medi ambient. La institució va ser renovada i regulada el 27 de juliol del 2009, quan el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei 31/2010, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.