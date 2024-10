Localitzen un exemplar de lloba a Cistella (Alt Empordà)

Un exemplar de lloba, com el trobat a l'Alt Empordà. Foto: ASCEL

La Generalitat ha impulsat noves mesures per fomentar la coexistència amb el llop després de detectar un exemplar femella a Cistella (Alt Empordà) , segons ha confirmat la conselleria de Territori.

Ho han anunciat representants de la secretària general de Medi Ambient en una reunió de la taula de seguiment del llop celebrada aquest divendres 11 d'octubre a Barcelona, en què també hi participen representants del sector agrícola i ramader, i de les entitats ecologistes.

La Generalitat ha actualitzat el pressupost per compensar els ramaders per danys provocats per l'animal en 50.000 euros, i la taula de protecció determinarà a quines mesures cal destinar aquests fons.

Canvis

Fonts properes han insistit que l'Executiu català no impulsarà un pla de reintroducció del llop a Catalunya i, si bé han subratllat els canvis en matèria de protecció que hi haurà si el llop cria, també han assenyalat la possibilitat que no ho faci o de que marxi.

L'Executiu català sí que ha plantejat la reintroducció del linx: ha identificat tres espais potencials per fer-ho a la província de Lleida i preveu començar reunions amb els ajuntaments i els ramaders.

La relació del llop i Catalunya

A Catalunya, la presència del llop ha estat un tema d'interès en els darrers anys a causa del retorn després d'haver desaparegut durant més d'un segle. Històricament, el llop habitava als Pirineus i altres àrees muntanyoses, però va ser eradicat a causa de la caça intensiva i la pèrdua d'hàbitat.

A les darreres dècades, s'han detectat albiraments esporàdics de llops al Pirineu català, particularment de llops procedents de la població italiana, que s'han anat expandint cap a l'oest d'Europa. El llop a Catalunya està protegit per la legislació europea i estatal, cosa que implica que la seva caça està prohibida.

El seu retorn ha generat un debat entre els conservacionistes i alguns sectors del món rural, especialment els ramaders, que veuen el llop com una amenaça per als seus ramats. Arran d'això, s'han implementat algunes mesures de compensació per als ramaders afectats i programes de prevenció, com ara l'ús de gossos pastors o tancats elèctrics.

El seguiment dels llops a Catalunya es fa a través de càmeres trampa i anàlisi d'empremtes i excrements, cosa que permet a les autoritats ambientals conèixer-ne millor la distribució i els hàbits.