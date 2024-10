Els veïns d'Olost voten sortir del Lluçanès 1 any i mig després de la creació de la comarca

Quedar-se al Lluçanès o passar a formar part d'Osona, aquesta era l'elecció que havien de fer els 1.113 veïns de més de 16 anys d'Olost en una consulta popular aquest diumenge. Finalment, la majoria ha optat per abandonar la comarca del Lluçanès, creada fa un any i mig després de ser aprovada pel Parlament.

Tot i això, els veïns han mostrat opinions dividides. Amb una participació de prop del 51%, 298 van votar a favor del “sí” per iniciar el procés de sortida del Lluçanès, 250 van votar “no”, 10 en blanc i 8 vots van ser nuls. La decisió, per tant, només es va prendre una diferència d'una cinquantena de vots.

Tot i així, l'equip de govern s'havia fixat com a objectiu assolir un 40% de participació perquè la consulta fos representativa, i per això consideren que els resultats són bons. Tot i que la consulta no és vinculant, la intenció és fer efectius els resultats.

Els veïns, dividits

Alguns votants consideraven que la consulta era "innecessària" i apostaven per quedar-se al Lluçanès per "proposar bons serveis des del territori". Recordaven a més que el 2015 ja se'ls va preguntar si volien formar part de la futura comarca, i aleshores van dir que sí.

Altres, tot i això, defensaven el "dret a decidir" novament, ja que "les condicions han canviat". “El sentiment de pertinença existeix, però és un tema més polític i econòmic”, afirmaven. En concret, tampoc estaven d'acord amb com es va constituir la nova comarca, atès que 5 dels 13 municipis en van quedar fora perquè van votar "no" a la consulta del 2015.

Què passarà ara? Tot i el resultat a favor de la sortida del Lluçanès, la decisió no es materialitzarà de manera immediata. Ara comença un procés complex per fer efectius els resultats, i el primer pas serà reunir-se amb la Direcció General dAdministració Local de la Generalitat. Tot i això, com a mínim hauran d'esperar fins a les properes eleccions municipals el 2027, que és quan es formarà el consell comarcal.

Si Olost finalment surt, el Lluçanès es quedarà amb set dels 13 municipis previstos originalment. Actualment, la comarca està formada per Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Martí d'Albars i Sobremunt.