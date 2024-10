La inversió milionària d'Endesa per crear una nova línia d'alta tensió entre Barcelona i l'Hospitalet

La nova línia millorarà el servei de 340.000 clients. Foto: EuropaPress

Endesa ha destinat 5,9 milions d'euros a una nova línia d'alta tensió de 110 kV entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ho ha explicat aquest dilluns el responsable de la xarxa d'alta tensió a Barcelona d'Endesa, Julián Mateos, en declaracions a la premsa al punt d'estès ubicat al carrer Sant Fructuós de Barcelona.

Segons Mateos, del total de la inversió, cinc milions són per a la línia en si, i 910.000 euros són per a la renovació i millora de les tres subestacions elèctriques que uneix el nou cable.

Ha detallat que la infraestructura està soterrada i té 4,1 quilòmetres d'extensió entre les subestacions de Sants (l'Hospitalet), Hostafrancs (a Montjuïc, Barcelona) i Mata (al Poble-sec, Barcelona).

La nova línia millorarà el servei de 340.000 clients , i les obres van començar a l'estiu del 2022 i està previst que acabin a finals d'aquest any.

Ajuntament



Mateos ha destacat que les obres han tingut un avenç discontinu per la feina conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona per minimitzar les afectacions a la ciutat.

Així, s'ha buscat "el millor moment" per fer els diferents trams d'obres, ja que textualment no era possible fer-les de manera contínua.

Endesa i l'Ajuntament de Barcelona tenen acordat un Pla Ciutat per a la construcció, renovació i manteniment de les infraestructures elèctriques, per fer front a l'augment previst de la demanda.