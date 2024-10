Gir radical al serial del mercat de Canovelles: no es cancel·la

Una parada del mercat. Foto: X (@Reempresa)

“Canovelles suspèn temporalment el mercat dels diumenges”. Aquesta és la decisió que fa uns dies va prendre l'Ajuntament d'aquesta localitat del Vallès Oriental per la proliferació de parades sense llicència ... encara que des de dilluns passat 28 es va capgirar la situació: se celebrarà.

La mesura estava prevista que entrés en vigor el 3 de novembre, és a dir, diumenge d'aquesta setmana, però la situació ha fet un gir de 180 graus.

I és que la Generalitat s'ha compromès a reforçar la vigilància amb més presència de Mossos d'Esquadra per evitar la presència de venedors sense permís, mentre que el consistori també contractarà seguretat privada.

"Després de diverses converses amb Interior i del compromís ferm i compartit amb l'Ajuntament, la Policia Local i el cos de Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Canovelles ha decidit ajornar la decisió de suspendre el mercat. Així, diumenge 3 de novembre, encara es podrà celebrar el mercat al municipi", van apuntar en un comunicat.

"El consistori manté el seu compromís amb la seguretat de la ciutadania de Canovelles i, en especial, amb els veïns dels carrers adjacents al mercat, que els últims mesos han patit els perjudicis de la venda il·legal. En aquest sentit, va acordar amb la Conselleria d'Interior mantenir el mercat no sedentari sempre que es disposi d'efectius suficients que garanteixin la seguretat de les persones", afegeixen.

La mobilització dels paradistes s'acosta als 900 suports

La decisió del tancament va topar amb la resistència dels paradistes, que no s'han limitat a la protesta, sinó que han posat en marxa una recollida de firmes al portal Change.org perquè "les autoritats no el tanquin".

En el moment de redacció d'aquesta notícia, prop de 900 persones havien mostrat el seu suport a la feina que fan.

"Som més de 300 paradistes que venem cada setmana els diumenges al Mercat de Canovelles. Durant generacions, les nostres famílies han contribuït al ric teixit cultural i econòmic de la regió. Aquest mercat atrau clients de tot arreu tant per als mateixos paradistes com per a tots els comerços locals que obren els diumenges. Hi ha moltíssima gent que té feina gràcies a aquest mercat ambulant", van explicar.