11 milions d'euros per millorar la fàbrica FUCHS Lubricants de Castellbisbal

La factoria de FUCHS al municipi vallesà. Foto: FUCHS

FUCHS Lubricantes , filial del Grup FUCHS i líder en solucions de lubricació per a sectors industrials i automotrius , ha invertit 11 milions d'euros en la modernització de la seva planta a Castellbisbal (Vallès Occidental). L'empresa explica que aquesta inversió estratègica es destina a millorar el centre de producció, els laboratoris i les oficines, amb l'objectiu d'incrementar la capacitat de recerca, producció i automatització, la qual cosa ha impulsat els seus ingressos un 10% respecte a l'any anterior, assolint els 81 milions d'euros el 2024.

La companyia ha ampliat la seva capacitat de producció i emmagatzematge, especialment en petits envasos per al mercat d'automoció, tant en marques privades com en lubricants de motor i sistemes de transmissió. En línia amb la seva expansió, FUCHS ha diversificat els seus productes cap a sectors com l'energia eòlica, la indústria alimentària, la fabricació de vidre i paper, a més de potenciar el mercat de distribució a l'After Market per a clients professionals, com ara tallers i flotes de vehicles.

FUCHS destaca també pel seu compromís amb la sostenibilitat i la digitalització. Des del 2020, la seva planta a Castellbisbal opera amb neutralitat en carboni i, recentment, ha ampliat els laboratoris d'R+D en 500 metres quadrats, adquirint equips d'última generació per innovar en productes de lubricació especialitzats. Aquestes instal·lacions són referència al Grup FUCHS, amb un equip de 26 persones dedicades al desenvolupament de solucions avançades com a lubricants que operen a baixes temperatures, additius encapsulats i matèries primeres de residus no derivats del petroli, totes elles pensades per optimitzar el consum energètic.

Una altra especialitat de la planta és la producció de lubrificants alimentaris per a la manufactura de metalls i plàstics destinats a envasos d'aliments i begudes. A més, FUCHS és l'única filial del grup que compta amb un laboratori de microbiologia, on un equip especialitzat fa proves amb una col·lecció global de microorganismes per garantir la seguretat i la qualitat dels productes.

El director general, Eladio Cuadrado, va subratllar que aquesta inversió permetrà a l'empresa continuar millorant-ne l'eficiència i reforçant el seu compromís amb la sostenibilitat. Al llarg dels seus 90 anys, FUCHS Lubricantes s'ha adaptat a les necessitats canviants del mercat, destacant pel seu enfocament a la innovació i la seva capacitat de brindar solucions especialitzades per a diversos sectors industrials.