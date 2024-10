Quin és el municipi català més ric d'Espanya?

Matadepera. Foto: Arxiu

L'últim 'Atles de Distribució de Renda de les Llars', publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha revelat que els municipis catalans han mantingut la seva posició destacada en termes de renda mitjana anual per habitant. En particular, Matadepera, ubicat a la província de Barcelona, es posiciona com el segon municipi més ric d'Espanya amb una renda mitjana de 24.814 euros per habitant. Aquesta xifra ressalta el creixement econòmic i el benestar dels seus residents, consolidant Matadepera com un lloc atractiu per viure.

Altres municipis catalans que destaquen a l'informe són Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès, amb rendes mitjanes de 23.701 i 23.337 euros, respectivament. Tots dos municipis han repetit posicions respecte a l'informe anterior, cosa que indica una estabilitat en el desenvolupament econòmic. La proximitat a Barcelona, amb les seves oportunitats laborals i serveis, contribueix a fer que aquestes localitats siguin desitjades pels que busquen un entorn urbà amb bona qualitat de vida.

D'altra banda, l'informe també posa en relleu la desigualtat econòmica a Espanya. Mentre que Pozuelo de Alarcón (Madrid) lidera la llista amb 29.258 euros, els municipis andalusos com Huesa, que se situa a la part més baixa amb només 7.603 euros, evidencien la disparitat en ingressos entre diferents regions. En contrast, el 88,4% dels municipis del País Basc es troben en el 25% de més renda d'Espanya, cosa que reforça la idea que hi ha àrees al país que continuen tenint un accés limitat a recursos econòmics.

En termes de capitals de província, Barcelona se situa en una posició intermèdia, amb un 35,4% de les seccions censals reportant rendes netes anuals per sobre dels 18.152 euros. Aquesta xifra, encara que positiva, suggereix que encara hi ha un camí per recórrer per abordar les disparitats econòmiques que persisteixen.

Per tant, els municipis catalans, especialment aquells a la província de Barcelona, continuen destacant-se pels alts nivells de renda que reflecteixen una regió pròspera en comparació amb altres àrees d'Espanya. L'estabilitat econòmica en aquests llocs contrasta amb la situació a zones més desafavorides, ressaltant la necessitat de polítiques que promoguin un desenvolupament més equitatiu a tot el país.