Urgent! Adopta un dels 34 animals en risc a Figueres abans que sigui massa tard

Gossos que busquen una família a Figueres

El Consell Comarcal del Gironès ha fet una crida urgent a l'adopció de 31 gossos i 3 gats que actualment es troben a la Protectora de Figueres. La meta és trobar-los una llar definitiva on puguin viure en un entorn segur i ple d'amor. Aquests animals han estat rescatats de diferents municipis de la comarca com a part del Servei de recollida i acolliment danimals abandonats del Gironès, en col·laboració amb lAssociació Protectora dAnimals i Plantes de lAlt Empordà.

La situació és crítica i la necessitat d'adopcions és imminent. Si esteu interessats en donar-vos una nova oportunitat a un d'aquests peludits, podeu contactar amb la Protectora de Figueres al 972 50 23 61, de 10 a 13:30 hores, per obtenir més informació i començar el procés d'adopció.

Recentment, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va retirar 45 gossos de la protectora de Figueres per ordre judicial, després de detectar incompliments al servei. Aquest traspàs provisional a Albons ha generat una urgència més gran per trobar llars per a aquests animals, que mereixen una segona oportunitat.

No deixeu passar l'oportunitat de canviar la vida d'un d'aquests companys adorables. L'adopció és un acte d'amor que pot marcar la diferència a les seves vides. Adopta i salva una vida avui!