"Màfia organitzada" ocupa pisos a La Bisbal d'Empordà: veïns desesperats i un "calvari" sense fi

La Bisbal d'Empordà - GOOGLE MAPS

La Bisbal d'Empordà enfronta una situació alarmant: una "màfia organitzada" es dedica a ocupar i revendre panys de pisos i cases buides per preus que oscil·len entre 2.000 i 4.000 euros, segons publica Diari de Girona. Aquesta xarxa il·lícita, dirigida per un jove d'uns 25 anys, no només ven els espais, sinó que també els lloga , deixant els nous inquilins en condicions insalubres, moltes vegades amb només un matalàs a terra. Així ho han denunciat veïns i autoritats locals, que afirmen estar “farts” i demanen accions més enèrgiques per enfrontar aquest problema.

"És un calvari": l'angoixa dels veïns

La situació és insostenible per a veïns com Iscle Martínez, que fa anys que viu un autèntic "calvari". Des que es va instal·lar al barri fa vuit anys, ha vist com el conflicte i el perill s'han convertit en el dia a dia, amb ocupacions que van acompanyades de violència i amenaces constants. “No podem viure tranquils, la façana està malmesa, ensangrentada, i fins i tot el jardí el tenim ocupat”, explica Martínez, que fins i tot ha hagut de posar una reixa protectora.

La mare d'Iscle, Antònia Roig, afegeix que la família se sent "desemparada i desesperada" davant de la falta de respostes. Assegura que viuen amb por a causa del comportament agressiu i sorollós dels ocupants, una situació que afecta tota la comunitat. "Van en banda, no són ocupes normals; aquesta gent és perillosa", lamenta Roig.

Oficina Antiocupació: la resposta de l'Ajuntament

En resposta, l'Ajuntament de la Bisbal ha establert una Oficina Antiocupació, la primera a les comarques gironines, ubicada al costat de la Policia Local. L'objectiu és permetre als veïns denunciar intents d'ocupació de manera ràpida perquè s'hi pugui intervenir immediatament. Segons el regidor de Seguretat, Xavier Dilmé, es tracta d'una “autèntica màfia” que rebenta panys i facilita l'ocupació a persones conflictives, moltes presumptament relacionades amb activitats il·legals com el tràfic de drogues.

Justícia lenta i desesperació veïnal

Tot i la intervenció municipal, Dilmé denuncia que el procés judicial per desallotjar aquestes persones és llarg i que molts ocupes utilitzen serveis d'electricitat i aigua il·legalment, afectant encara més la comunitat. El regidor fa una crida urgent a la Justícia, demanant que “es posi les piles” per acabar amb aquesta situació que ha generat una “alarma social important” a La Bisbal d'Empordà.