VÍDEO: El desbordament dels embornals de Gavà fa que la Guàrdia Civil intervingui

Gavà ha patit per les intenses pluges. Foto: Europa Press

Presència de la Guàrdia Civil a Gavà. Foto: VilaPress

El pas de la DANA al Baix Llobregat està deixant greus estralls, i després que Castelldefels ha decretat l'estat d'emergència, Gavà també és una de les localitats amb més afectació.

De fet, segons imatges captades per Vilapress, s'ha pogut veure com la Guàrdia Civil està ajudant a la Rambla de Gavà per revisar els embornals, ja que estan totalment desbordats.

