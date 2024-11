Sitges revisa el arbrat per retirar els exemplars que han quedat malmesos per la DANA

Arbrat de Sitges. Foto: Ajuntament de Sitges

La regidoria d’Imatge i Serveis urbans està fent una revisió de l’arbrat de Sitges per detectar aquells exemplars que han quedat més malmesos després del temporal de DANA. Els arbres que van caure a la via pública ja estan retirats, però al llarg d’aquests dies s’està fent una feina de revisió d’altres exemplars que han quedat molt inclinats i que poden ser un perill en breu.

La regidora d’Imatge i Serveis urbans, Cristina Guiu Navarro, explica que “malgrat que la DANA ja ha passat, ens anem trobant amb arbres o branques d’arbres que requeriran una actuació”. Tots els exemplars que es retirin seran substituïts per un de nou, i serà la Taula del Verd Urbà de Sitges la que decidirà quin tipus d’arbre pot ser el més escaient a cada zona. Com explica la regidora d’Acció ambiental i Transició ecològica, Carme Gasulla Blanco, “creiem que la Taula del Verd Urbà pot ser un escenari ideal per consensuar quins arbres replantem, perquè està formada per gent molt capacitada i amb molt de criteri sobre quin arbrat pot anar bé a cada espai”. D’aquesta manera, la Taula del Verd urbà farà de suport als serveis tècnics municipals amb les seves aportacions.

Els primers treballs de revisió de l’arbrat s’estan fent a Terramar i el Vinyet, on hi va haver carrers amb afectació directa per caiguda de pins o perill imminent (com l’Avinguda Navarra, Salvador Casacuberta o Josep Carbonell i Gener). Les palmeres també seran objecte específic d’aquesta revisió, que s’està fent a través de la Brigada municipal de jardineria i del servei de jardineria de Tegar.

De forma paral·lela al treball amb l’arbrat, s’ha establert un servei de neteja dels efectes de la DANA a Sitges, per tal d’anar recuperant la normalitat a la via pública. Aquest operatiu treballa, de forma prioritària, en els carrers o places més directament afectats per la pluja i el vent d’aquests darrers dies.