Reus realitza arranjaments d'urgència als camins pels efectes de les pluges

Treballs d'arranjaments dels camins de Reus - EP

L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, està duent a terme treballs d'urgència a la xarxa de camins del terme municipal per afrontar les afectacions provocades per la DANA, especialment la matinada del 4 de novembre, quan en alguns punts de la ciutat es van recollir fins a 55mm/m2 de pluja. La pluja acumulada el cap de setmana de l'1 al 4 de novembre va ser de 82 mm/m2.

Atès que la pluja va ser molt abundant en poca estona i el terreny ja estava amarat de pluges anteriors, les rieres i barrancs van baixar abundantment i van provocar danys localitzats a tota la xarxa de camins, sent els més comuns lliscaments de terres de finques privades , guals danyats per la baixada de rieres i passos de camins amb terres acumulades.

El regidor de l'Àrea de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha explicat que "la intervenció s'ha realitzat de forma urgent per restablir com més aviat millor la circulació i normalitat als camins afectats". Rubio ha agraït la feina dels particulars que han fet tasques amb maquinària als seus camins d'accés i que han ajudat a una recuperació més ràpida de la circulació.

Des del mateix dilluns, 4 de novembre, a primera hora es van iniciar les tasques de recuperació mitjançant una retroexcavadora i una camió 4x4 de manera intensiva per donar pas als camins que van haver de tallar-se per precaució com el camí de Valls a l'alçada de la carretera de Constantí, la baixada a la riera del polígon Dyna, el camí del Mas de la Sena, el camí de la Selva, el camí de Cinc Ponts, el camí de la Canonja a Vila-Seca i els accessos directes a les finques des de lleres: barranc dels Cinc Camins, barranc del Molí, riera de l'Abeurada i riera de la Quadra.

Dimarts 5 de novembre ja es va donar per restablit el trànsit, encara que avui dia encara queda algun punt en què es treballa per restablir la circulació.

Les tasques s'allargaran durant uns quinze dies i suposaran una inversió de 16.770 euros en maquinària. S'intervé amb motoanivelladora i posterior compactació del terreny i es realitzaran les tasques de millora dels camins següents: Monterols, Institut Pere Mata, Riudoms a Castellvell, Mas del Marquès, Mas del Blasi, Aigüesverds, Mas de les Monges, Vila-seca, Mas de Larrard, camí dels Morts, camí de la Creu, de Constantí, del Mas del Sena - Burgaret, camí de la Selva, Antic de Castellvell, Ànimes, de les Puntes, Selva a Salou, Alzines, Senalletes i camins al voltant del cementiri.