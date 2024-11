Invasió exòtica! Capturen un enorme llangardaix africà a la muntanya de Matadepera

Captura del llangardaix - 324

Aquest dimarts, els vianants de la zona de Cavall Bernat, a Matadepera (Vallès Occidental), es van emportar una gran sorpresa en trobar-se amb un imponent llangardaix de grans dimensions. Es tractava d'un varà del Nil, una espècie exòtica originària d'Àfrica, que havia estat abandonada o escapat a la muntanya. La captura de l'animal va ser possible gràcies a la intervenció d'Àlex Aymerich, un veí de la zona i estudiant d'herpetologia, que va ser alertat pel grup de WhatsApp de la comunitat de veïns.

Amb la preparació pròpia d'un expert en rèptils i amfibis, l'Àlex es va desplaçar fins a la zona amb els instruments necessaris per capturar l'home, que pot ser perillós per la seva capacitat per mossegar o copejar amb la cua en cas de sentir-se amenaçat. Tot i els riscos, Aymerich va aconseguir immobilitzar l'animal amb una tècnica segura, subjectant-lo per la cua i mantenint una distància amb l'ajuda d'un pal. Per reduir l'estrès de l'animal, li va col·locar una tovallola al cap un cop va estar capturat.

L'home, que fa aproximadament un metre de llarg i pesa 4,45 kg, no portava cap xip ni identificador que permetés rastrejar-ne l'origen. Després de ser capturat, l'animal va ser lliurat als Agents Rurals, que el van traslladar primer al Centre de Fauna de Torreferrussa i després al Centre de Recerca i Educació Ambiental (CREAC) de Calafell, on serà avaluat per decidir-ne el futur.

Segons Àlex Aymerich, la presència de rèptils exòtics a la muntanya no és una cosa rara. “Quan aquests animals creixen, moltes vegades les persones no poden mantenir-los i opten per abandonar-los al bosc”, va explicar. Això coincideix amb el que asseguren des del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), que indiquen que cada any reben animals exòtics que han estat abandonats o que s'han escapat, com ara tortugues, serps, cocodrils i llangardaixos. Després d'avaluar-ne l'estat, els animals es mantenen en captivitat o es tornen als propietaris, encara que això últim passa amb poca freqüència.