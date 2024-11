Troben morta una llúdriga que vivia a la platja de Llançà

La llúdria abans d'aparèixer morta - Empordà Televisió

Una llúdriga, de la qual es tenia constància per la seva adaptació a l'entorn marí a la platja de Llançà, ha estat trobada sense vida el 31 d'octubre passat, segons informa Empordà Televisió. Aquest exemplar, que passava gran part del temps entre la sorra i la riera propera, havia estat vist dies abans amb ferides en una pota i evidents signes de feblesa. Tot i haver rebut atenció per part de voluntaris i Agents Rurals, la llúdriga va aconseguir escapar-se i refugiar-se a les roques de l'espigó.

El Departament d'Acció Climàtica i la Fundació Barcelona Zoo, a càrrec del projecte de seguiment de llúdrigues al litoral, han confirmat la mort de l'animal. El seu cos ha estat traslladat al Centre de Recuperació de Fauna de l'Empordà, on se li practicarà una necròpsia per aclarir les causes de la mort.

Hipòtesi sobre la mort de la llúdria

Entre les possibles causes que s'investiguen hi ha un possible accident amb una embarcació, el contacte amb xarxes abandonades, o fins i tot una baralla territorial, ja que a la zona s'havia vist recentment una femella de llúdriga amb cries.

Llúdrigues a la Mediterrània: un fenomen únic

Aquesta llúdriga formava part d'un petit grup de llúdrigues que, a diferència dels seus congèneres d'aigua dolça, s'han adaptat a viure a l'entorn marí. Des del 2016, el projecte de caracterització de les poblacions de llúdrigues al litoral de l'Alt Empordà ha seguit de prop aquests animals, amb registres d'almenys una desena d'exemplars a la zona.

El cas d'aquesta llúdriga és particularment notable, ja que el febrer de l'any passat es va aconseguir captar per primera vegada la imatge d'una llúdria sortint del mar a una platja propera al cap de Creus, un comportament inusual per a aquesta espècie. Empordà Televisió havia gravat aquesta llúdria reposant als espigons propers abans de la seva mort, cosa que ha permès documentar el seu comportament i adaptació al mar.