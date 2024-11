L'oficina mòbil d'Atenció Ciudadana visitarà 33 pobles de les Terres de l'Ebre

El vehicle del projecte pilot d’oficina mòbil. Foto: Generalitat de Catalunya

A partir d’aquest dilluns 11 de novembre, el projecte pilot de l’Oficina d’Atenció Ciutadana mòbil ampliarà el seu servei a les Terres de l’Ebre. En concret, quasi duplica el nombre de municipis que integren la ruta i realitzarà atenció ciutadana a 33 localitats.

El nou calendari de ruta continua visitant una comarca cada setmana del mes. Pel que fa a l’horari de visita, l’OAC mòbil serà al primer municipi de 9 a 11 hores del matí i es desplaçarà per visitar-ne el segon entre les 12 i les 14 hores, excepte en els casos en què només visita un sol municipi al dia i romandrà des de les 9 fins a les 14 hores a la mateixa localitat.

Pel que fa a l’horari de visita, l’OAC mòbil serà al primer municipi de 9 a 11 hores del matí i es desplaçarà per visitar-ne el segon entre les 12 i les 14 hores.

La millor atenció possible

Garantir una atenció ciutadana propera, àgil i personalitzada és l'objectiu principal del projecte pilot iniciat el 17 de juny a la vegueria de les Terres de l’Ebre. Aquesta iniciativa busca facilitar l’accés als serveis públics digitals amb suport presencial i, alhora, transformar aquests serveis a través de la innovació.

Durant els primers mesos de funcionament, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ha identificat els tràmits més demandats: obtenir certificats digitals, sistemes d’identificació com l’idCAT mòbil, i serveis vinculats al Departament de Drets Socials, com ara informació sobre expedients de discapacitat, títols de família nombrosa o monoparental, i altres ajuts. També són habituals les consultes relacionades amb ajuts a les energies renovables i incentius per a la mobilitat sostenible (MOVES).

A més, gràcies al sistema de comunicacions de la furgoneta d’atenció ciutadana, s’ha mapejat el territori per identificar àrees amb baixa connectivitat. El centre de recerca i2CAT està creant un mapa de cobertura que es proposarà als operadors per incentivar el desplegament de la xarxa 5G en aquestes zones.

Aquesta acció forma part de l'estratègia de transformació digital de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital i del Govern de Catalunya per aproximar els serveis públics a la ciutadania. La missió és reduir la bretxa digital i prevenir l’exclusió social dels col·lectius vulnerables, oferint una atenció que s’adapti a les necessitats de tothom.