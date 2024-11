Investiguen un presumpte trasllat irregular de residus entre dos abocadors de Seva

Una agent de la Guàrdia Civil en un abocador de Seva. Foto: Europa Press

Un jutjat de Vic està investigant Josep Maria Tost, exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya, per la possible autorització d'un trasllat irregular de residus entre els abocadors de Pinós i Fitó, ubicats a Seva.

Segons ha avançat El País, la causa també inclou l'empresa mixta que gestiona els abocadors, en què l'Ajuntament de Seva posseeix un 20% de participació, així com els dos màxims responsables de l'empresa explotadora. La investigació se centra en possibles delictes ambientals i organització criminal.

Feia anys que els veïns de la zona denunciaven que es traslladaven materials perillosos més enllà de runes, cosa que representava un risc ambiental. Davant d'aquestes denúncies, la justícia va ordenar un registre a l'abocador de Fitó, l'únic encara operatiu, i en un local a Aiguafreda, executat pel Seprona de la Guàrdia Civil. La investigació inclou intervencions telefòniques i segueix en curs.

Seva compta amb dues antigues pedreres: Fitó, encara activa, i Pinós, que va ser emplenada amb residus des del 2003. L'activitat a Pinós va generar molèsties pel trànsit de camions i les males olors. El 2017, l'empresa va proposar instal·lar-hi un centre de reciclatge, cosa que va motivar els veïns a crear la plataforma Stop Pedreres Osona Sud per expressar la seva oposició, reclamant la restauració del planter per a ús recreatiu, no per a activitats industrials.

Al llarg dels anys, van sorgir irregularitats, com a volums a la carretera C-17 al costat del planter de Pinós. Els informes tècnics van revelar que la muntanya de residus es desplaçava uns dos centímetres al mes, posant en perill la zona. La Generalitat va ordenar buidar parcialment l'abocador de Pinós i traslladar els materials a Fitó, cosa que finalment va ser descartada per oposició veïnal.

El 2020, durant la tempesta Glòria, es van detectar infiltracions de residus contaminants des de Fitó, cosa que va provocar marejos en els treballadors i va portar el Seprona a confirmar la presència de residus perillosos en un rierol proper. Els veïns van sentir que això corroborava les seves denúncies, evidenciant que l'abocador no només contenia runes, sinó també materials perillosos.

Ara, la decisió del jutjat d'investigar el cas ha donat esperança als veïns, que consideren que les autoritats i la justícia han estat lentes a respondre. “Ha estat frustrant i esgotador”, expressa un veí afectat, criticant la lentitud administrativa en un procés que, segons la seva opinió, fa temps devia haver mostrat avenços significatius.