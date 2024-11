Tortosa estableix serveis mínims davant de l'emergència provocada per l'arribada de la DANA

Una imatge de Tortosa - @nito100 de Canva Pro

L'Ajuntament de Tortosa ha establert els serveis mínims essencials que treballaran demà presencialment davant de la resolució del departament d'Interior que determina restriccions per l'activació del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya. Davant el risc greu d'intensitat i acumulació de pluja, la Generalitat restringeix la mobilitat entre les sis del matí i les dotze de la nit del 13 de novembre. Una mobilitat que es limita a serveis essencials ia més a més queda suspesa l'activitat educativa, esportiva, universitària i els serveis d'acollida diürna i centres de dia per a gent gran, persones amb discapacitat i salut mental.

Pel que fa a l'atenció a la ciutadania a l'Ajuntament, quedarà limitada per l'establiment dels serveis mínims municipals i només s'atendran les qüestions urgents. A més, l'Ajuntament mantindrà tancades les instal·lacions esportives, socials, culturals i turístiques.

Finalment, l'Ajuntament recorda a la ciutadania la necessitat extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rieres, barrancs i torrents.