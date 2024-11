Reus es blinda davant les pluges torrencials: l'Ajuntament tanca col·legis i mercats

Palau Muinicipal de Reus - Ayto. de Reus

El Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Reus s'ha constituït aquest dimarts 12 de novembre a la tarda per avaluar les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de fortes pluges per a les properes hores i acordar mesures de prevenció en el marc del Pla municipal per risc d'inundacions , activat en fase d'alerta des d'aquest dimarts.

Per indicacions del servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, us comuniquem al CECAT que passem el nostre pla municipal d'emergències a fase d'ALERTA.

D'acord amb el comunicat del Departament d'Educació i Formació Professional, l'Ajuntament de Reus ha contribuït a difondre la suspensió de les classes als centres educatius de la ciutat d'aquest dimarts 12 de novembre per evitar desplaçaments innecessaris.

Igualment, l'Ajuntament ha suspès l'activitat a les escoles bressol municipals ia l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, així com també l'Escola d'Adults Marta Mata.

Els Mercats Municipals també van suspendre l?activitat per demà. La decisió afecta el Mercat del Carrilet, el Mercat Central, el Mercat del Camp i el Mercat de Marxants.

Els Centres Cívics de la ciutat també cancel·len totes les activitats previstes per dimecres i els equipaments estaran tancats al públic.

Pel que fa a la companyia municipal de busos, Reus Transport realitzarà demà durant tot el dia serveis mínims d'aproximadament el 50%. Serveis mínims en funcionament: L10, L20 i L30. I serveis sense funcionar: L11, L50, L60, L40, L41, L42, L43 i BusxTu.

El Cementiri General de Reus estarà tancat aquest dimecres. El Crematori també romandrà tancat i el Tanatori Municipal treballarà amb serveis mínims. Queden anul·lades totes les inhumacions i incineracions.

Tots els equipaments culturals, esportius i juvenils municipals estaran igualment tancats.

L'Ajuntament notificarà via sms i correu electrònic la cancel·lació de les més de 260 cites prèvies previstes per demà a les diferents oficines municipals d'atenció a la ciutadania. Les cites es reprogramaran els propers dies.

Els Serveis Socials municipals mantenen la seva activitat atès que es tracta de serveis essencials, i atendran qualsevol situació d'urgència a les dependències de l'Antic Hospital.

La Guàrdia Urbana, que ha començat a fer els dispositius previstos de control de rieres i passos inundables de la ciutat, ampliarà el torn operatiu mentre que els voluntaris de Protecció Civil amplien els seus efectius.

Aigües de Reus i el servei municipal de neteja viària i recollida de residus faran també serveis mínims.

D'altra banda, també s'ha cancel·lat la vuitena Jornada Salut i Emocions que s'havia de fer ahir al matí, coordinada pel departament de Salut Pública, i que estava prevista a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina de la URV.

El que sí que es manté és l'Audiència Pública sobre els pressupostos municipals, encara que es farà per via telemàtica.

L'Ajuntament també notificarà als treballadors municipals que estan en serveis mínims essencials, els quals són els únics que s'hauran de desplaçar al lloc de treball, sempre que sigui possible. La resta de treballadors municipals treballaran en modalitat de teletreball.

Mobilitat restringida

La conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha resolt la restricció de la mobilitat, que únicament serà permesa per situacions de causa major i pels serveis essencials. La restricció serà de les 6:00 ha les 24:00 h del 13 de novembre a les comarques on es preveu una superació del llindar alt per intensitat de pluja segons l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja emès des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Dispositiu d'emergència

Per actuar davant de possibles incidències, l'Ajuntament de Reus manté activat un dispositiu d'emergència amb la participació d'efectius de la Guàrdia Urbana, voluntaris de Protecció Civil, Brigades Municipals, Medi Ambient, serveis de neteja, Salut Pública i Serveis Socials, entre d'altres.

Consells d'autoprotecció en cas d'inundacions

En cas d'inundacions, tingueu en compte els consells d'autoprotecció següents:

A casa

Quedeu-vos a les zones altes. No baixeu a zones inundables com soterranis, garatges, etc.

No deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar.

Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles.

Poseu en llocs alts animals domèstics, aliments, aigua potable, documents importants, objectes de valor i productes perillosos.

Si esteu inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat.

Si us heu d'anar de casa, tanqueu les claus de pas de l'aigua i gas i l'interruptor general de l'electricitat; i tancament portes i finestres.

Si torna a casa i està inundada, no entra si veu perill d'esfondrament.

Si l'aigua no té garanties de potabilitat, bulliu-la o beveu d'embotellada.

Reviseu l'estat dels aliments abans de consumir-los.

Traieu ràpidament si hi ha animals morts.

A l'exterior

No camini per zones on hi hagi aigua en moviment. Seguiu les instruccions dels equips d'auxili.

En un lloc urbanitzat busqueu refugi dins d'un edifici segur i tanqueu bé portes i finestres.

A la muntanya, dirigiu-vos a punts elevats que estiguin lluny de marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

Al cotxe