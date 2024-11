Ulldecona, el municipi més castigat pel temporal: quanta pluja va caure?

Ulldecona es va emportar la pitjor part del temporal. Foto: X (@NuriaVentura)

La mitjanit d'aquest dijous 14 de novembre s'han desactivat totes les alertes pel temporal que durant tot el dimecres 13 va fer que descarregués pluja de forma intensa sobre bona part del sud de Catalunya. Les precipitacions van caure de forma gairebé incessant al territori, obligant a tallar carreteres, aconsellar el teletreball i a tancar escoles, entre altres mesures.

Les pluges més intenses durant el dia van ser principalment a les comarques de l'extrem sud i de Tarragona, amb algunes intensitats i acumulacions destacades, com ara els 122,1 litres acumulats al llarg del dia a Ulldecona (Els Valentins); 2 l/m2 en 30 min a Alcanar, 41,6 a Ulldecona i 24,6 a Mas de Barberans (Montsià).

Fins a la nit, les precipitacions es van mantenir sobretot a la zona del Delta de l'Ebre i pels volts de les 10 de la nit hi va haver una tempesta d'intensitat torrencial a la zona d'Alcanar (Montsià). Per això es va enviar una alerta als telèfons mòbils del municipi d'Alcanar demanant pujar a les plantes superiors i no moure's. L'aigua va baixar amb intensitat des dels barrancs per alguns dels carrers del municipi, però no es van registrar incidències destacades.