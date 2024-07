Abascal es fa l'harakiri i salva Feijóo

Els avisos d'aigua que es veien a l'horitzó han donat pas a una gran tempesta, amb calamarsa inclosa, les conseqüències de la qual s'aniran veient a poc a poc. En un obrir i tancar els ulls s'ha produït la gran voladura de ponts a la dreta i la ultradreta, és a dir entre el PP i VOX. La causa, al principi, una excusa d'alguna cosa que no estava al pacte entre PP i VOX que van subscriure al seu dia: l'acollida a les comunitats autònomes dels menors estrangers, als quals el PP si està d'acord acceptar-los a les comunitats governades pels populars i l'oposició frontal de la ultradreta d'Abascal, el cap màxim. Deia l'escriptora María Oruña que “tenir una excusa no és el mateix que tindre justificació”.



La tensió entre els dos partits es produïa aquesta setmana. Abascal declarava que estava disposat a trencar el pacte amb el PP si acceptava recollir menors a les comunitats en què el PP governa amb VOX o que aquests li donen suport. Els populars s'ho prenien com una amenaça. La veritat és que Feijóo, fins ara s'ha hagut d'empassar molts gripaus dels ultres, fins i tot, en alguns temes, per no desentonar s'havia escorat cap a territori poc centrista, o moderat. Amb aquesta amenaça, li van respondre diferents veus populars, entre elles les del seu líder, en què deia que no acceptava amenaces, que no li feia por la ruptura. Altres parlaven d?una excusa per trencar.



Aquest divendres, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo compareixia davant els mitjans de comunicació, amb preguntes dels periodistes incloses, afirmava “A mi no m'imposarà xantatges ningú”. Pel líder popular “la política migratòria no consisteix a rentar-se les mans, com fa el PSOE, ni tancar els ulls com fa Vox. “El problema de Vox sembla que és el PP i jo mateix. El PP continuarà fent oposició al 'sanchisme'", ha assenyalat. Segons Feijóo “El nostre partit tenen paraula, té principis, té experiència de govern i té maduresa política”. Les seves paraules anaven dirigides directament a Abascal, que des de fa temps no pot ni veure Feijóo, se li ha ennuegat.



El que és evident que, Abascal, ha vist les orelles al llop amb la presència en la política d'un personatge populista de la mateixa ideologia que ell, Alvise Pérez, amb la seva formació “S'acabo la Festa”, que es van presentar a les eleccions europees i van aconseguir 800.000 vots, molts dels quals provenien dels seus votants. Cosa que el preocupa i que intenta arreglar. De quina manera?, cal recordar que aquestes eleccions europees els seus “companys” ideològics havien aconseguit uns resultats magnífics, explotant el malestar social generat per la immigració que sempre, per desgràcia és un tema, recurrent, té els seus seguidors. En aquesta matèria, Abascal ha trobat el seu filó per fer bandera. Està disposat a explotar al màxim per trobar-ne l'espai. El que és trist del tema és que ells que es consideren catòlics practicants, això de la caritat cristiana que haurien de practicar només l'apliquen per a ells mateixos.



Abascal, molt autoritari, ha imposat el seu criteri a l'hora de trencar el pacte amb el PP. Això significa que més de 500 persones aniran al carrer, mentre el seu líder i els seus amics seguiran tenint un sou, no miserable. Es parla ja de la marxa de càrrecs i empleats de VOX, al PP? És més que possible. Això de tocar-los la butxaca no agrada a ningú. “Amb el menjar no s'hi juga”, deia algú.



Per Feijóo, la ruptura dels pactes amb Vox ha estat un alliberament, no estava còmode amb els pactes. Aquesta ruptura torna al gallec la centralitat que estava buscant, encara que algun sector del seu propi partit no li agradi gaire el centre i s'escorri més a la dreta. El PP sempre ha tingut diferents sensibilitats dins del seu partit, que no li han posat fàcil al seu líder, a qualsevol que ocupés el càrrec a cada moment.



El que sí que està assegurat és que, igual que el que està succeint, per l'esquerra, Sumar i Podemos que estan en contra de gairebé tot el que fa o diu el govern de Pedro Sánchez , a la dreta, l'espectacle que té previst realitzar Abascal i els seus nois estarà assegurat. Encara sort que les vacances ja han començat i això del descans, la platja, els creuers i altres entretindran durant una temporadeta els polítics, que per altra banda, també les necessita.