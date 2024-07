La pandèmia de la moda dels “influencers”

Foto: Freepik

La pandèmia del Covid-19 va provocar molts i importants canvis per a la humanitat. Un d'ells va ser la democratització del consum generalitzat de les xarxes socials i l'ús, el mal ús i l'abús de les pantalles , com a mitjà per socialitzar, treballar, educar-se, entretenir-se, etc. En efecte, les xarxes socials van ser una de les solucions que es va fer servir per suportar la crisi sanitària des de les llars. Els usuaris espanyols de les xarxes dedicaven, de mitjana, més de 6h. diàries a navegar per internet. Per això, totes les plataformes van créixer en penetració, temps d'ús i nombre d'usuaris.

Aquest context va potenciar també un dels perfils més importants de les xarxes socials, que destacava des de feia temps: la moda dels “ influencers ”. La seva exposició va créixer i es va consolidar amb la pandèmia i la postpandèmia, en convertir-se en la millor i més gran inversió i en els millors ambaixadors per a les empreses. De fet, durant la pandèmia van ser una font d'entreteniment i pràctiques contra la pandèmia, i l'instrument per a la comercialització de certs productes i serveis.

Els “influencers” són internautes amb certa reputació (?) o fama, que publiquen continguts, que són llegits i vistos per milers o milions de seguidors, i amb capacitat per influir-hi. I és tal el seu poder de convicció i influència que els buròcrates de Brussel·les, en la darrera campanya per a les europees (9J de 2024), van sol·licitar i van utilitzar els seus serveis per potenciar la participació dels joves. I, fins i tot, l'Església Catòlica canonitzarà Carlo Acutis, “influencer” que va morir als 15 anys i que és conegut per la tasca d'evangelització a través d'internet.

Els influencers s'han especialitzat (?) i actuen en els sectors més variats: moda, maquillatge i bellesa, foodies, gamers, entreteniment, vloggers i vida personal, viatges, fitness, política, economia , cultura, etc. A més de convertir-se en prescriptors i en creadors d'opinió o de tendència per a la massa, massa vegades sense fonament, la seva obsessió és sumar “ likes ” i seguidors, fer caixa, viure del conte, explotant, esclavizant i engatusant els internautes.

Els “influencers” infantils: reis de la casa o, més aviat, esclaus de la casa

Avui, molts pares, amb una gana econòmica desenfrenada, usen els seus fills per fer caixa i viure gràcies a l'explotació dels seus fills. Per això, no dubten a invertir temps, esforç i recursos per convertir els seus fills en jugadors de futbol d'elit o en participants en concursos musicals o en nens influencers, etc. En aquesta columna ens aturarem i centrarem només en els “nens-influencers”, explotats i esclavitzats pels seus propis progenitors, per mitjà de les xarxes socials.

Aquests “influencers infantils” han estat objecte d'anàlisi crítica als mitjans de comunicació ia les xarxes; i ja s'han convertit en protagonistes de la creació literària en aquest inici del s. XXI. És el cas, per exemple, del relat de Delphine de Vigan, « Les enfants sont rois » * (2021, Gallimard, París).

En aquest relat, de Vigan narra la història d?una parella: ell, Bruno, informàtic; ella, Mélanie, anònima mestressa de casa i addicta als “ reality show ”. Quan aquesta es converteix en mare (una filla, Kimmy; un fill, Sammy), avorrida a casa, comença a gravar el dia a dia dels nens ia penjar els vídeos a les xarxes socials. Amb el pas del temps, creixen ràpidament les visites, els seguidors, els “likes”; arriben els patrocinadors i els diners comencen a fluir copiosament cap a l'economia familiar. Així, allò que, en un principi, era gravar, de tant en tant, les aventures dels fills es professionalitza i es converteix en una màquina de tortura, per als fills, i d'encunyar diners, per als pares. Aquesta professionalització obliga els fills a fer rodatges interminables i esgotadors, ia fer front a reptes absurds per generar vídeos. Tot i una façana “ friendly ”, en realitat, als vídeos, tot és artificiós, tot està a la venda i la felicitat està impostada.

Mentre van ser petits, els fills de Mélanie van viure el somni de tot nen: tenir de tot i de seguida. Ara bé, aquests reis de la casa o, més aviat, “esclaus de la casa” van començar a tenir comportaments censurables a la infantesa: no accepten un “no” com a resposta o que els posin límits; no toleren la frustració, són egocèntrics, són rondinaires, tenen necessitat de fer-se veure i cridar l'atenció, etc.

Ara bé, en arribar a la majoria d'edat, els fills de Mélanie —explotats i esclavitzats, durant la infantesa i l'adolescència— acusen les conseqüències negatives de la sobreexposició infantil a les xarxes: d'una banda, trenquen amarres amb els explotadors pares; i, de l'altra, els denuncien davant de la justícia. En realitat, Sammy i Kimmy són dues joguines trencades: Kimmy, consumidora de drogues i sexe; Sammy, carn de psiquiatre, afectat per la síndrome de Truman Show (deliri paranoic, que afecta les persones exposades a la celebritat). A més la parella (Bruno i Mélanie) se separen. El que comença malament, malament acaba.

Moraleja

La història literària dels fills de Mélanie no és el producte de la imaginació de Vigan ni un cas únic. És el reflex de la societat actual: més d'un pare i/o mare comencen a explotar ia monetitzar la imatge dels seus fills, fins i tot abans de la seva concepció o sent encara uns nasciturus . Un cas actual i espanyol, entre molts altres, és el de la parella Aida Domènech i Alba Paúl Dulceida que, fa unes setmanes, van difondre, per les xarxes socials, l'ecografia del seu futur fill, concebut segons el mètode ROBA: Dulceia ha aportat l'òvul i l'Aida està assegurant la gestació. Casos així estan creant també tendència i estan a l'origen d'un baby boom entre parelles de dones.

La moda dels “influencers” il·lustra la deriva de la societat occidental, en què es viu per ser vist i on “ el paraître ” (el “semblar”) i “l' avoir ” (el “tenir”) són més importants que “ l'être ” (el “ser”), en un món dominat per les xarxes socials, on tot es compra i es ven, xarxes que permeten comercialitzar i monetitzar des de la vida privada i íntima fins a les idees més absurdes i inconsistents. El tot val i la fi justifica els mitjans s'han imposat com a principis rectors per als “influencers” i per als ciutadans, si amb això s'aconsegueix fama i s'obtenen uns ingressos copiosos, que permetin viure sense fer res de profit, ie del conte .

En aquests darrers dies, els mitjans s'han fet ressò de “ La llei d'influencers ” (Reial Decret 444/2024, de 30 d'abril). Ara bé, l'objecte de la mateixa no és acabar amb l'explotació i l'esclavatge dels menors per part dels pares, amb l'alienació contemporània, amb la comercialització de la intimitat, amb la falsa felicitat projectada a les pantalles i amb la manipulació de les emocions. El seu objectiu és controlar el que diuen i el que guanyen els “influencers”. Per això, el futur, en aquest camp, no augura res de bo.

(*) Publicat en espanyol amb el títol “ Els reis de la casa ” (Anagrama, Barcelona, 2022).