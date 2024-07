La regeneració “dels mitjans” segons Sánchez i la Llei Fraga

Pedro sanchez

Quan algú està enfadat, o millor dit emprenyat de manera supina, el que ha de fer, diuen, és comptar fins a cent, com a mínim i després, amb més tranquil·litat explicar les coses que pensa d'un tema determinat. Només així, afirmen els entesos es mesuraran les paraules. El problema de la qüestió és quan passen les hores i el cabreig continua. La pregunta és què fer aleshores?, doncs explicar el que pensen i fer-ho de la millor manera possible, sense caminar amb massa embuts.



El president del govern, Pedro Sánchez , compareixia dimecres passat en què s'anomena “la representació del poble”, el Congrés dels diputats, per explicar el seu pla de regeneració democràtica que anunciava ja fa tres mesos. El president va anar fent pinzellades, si entrar en detalls, del contingut d'aquest “projecte” que tanta preocupació està despertada en diferents sectors, especialment als mitjans de comunicació. El que va cridar l'atenció és el seu afany de “fer-se” amb els mitjans que el critiquen, no amb els que ell considera amics i als que rega no amb aigua que va “escassa” sinó amb diners públics. Encara que intentés dissimular-ho el que pretén és controlar els mitjans i aquells que no es deixin, els pot caure la de Déu, des de Moncloa.



Sánchez quan parlava utilitzava massa sovint la paraula “pseudomedis” que publiquen mentides, bulls. És evident que hi ha mitjans els continguts dels quals són de dubtosa credibilitat, és una minoria. El que passa gairebé sempre, les minories guanyen la majoria. D'això en sap molt el president del govern; Junts, ERC en són un exemple molt clar. Pedro Sánchez és president del govern gràcies a aquestes minories



Intentar controlar els mitjans de comunicació té tints gens democràtics, i si un biaix totalitari , situació que no és pròpia d'una democràcia consolidada com és l'espanyola, almenys jo ho pensava. És que el líder dels socialistes creu tenir la paella -de moment és així- pel mànec també anomenada publicitat institucional, subvencions, i qualsevol altre nom que se li vulgui donar.

Per això pretén reformar la Llei de publicitat institucional amb l'objectiu segons aquest explicava, de “limitar” els diners que les administracions públiques -ja es fica també en altres administracions- destinen als mitjans. Perquè, no tinguin més finançament públic que lectors i va recalcar que no hi hagi partits que comprin la línia editorial amb els diners de tots. I a més, el president ha demanat més transparència en les dades de mesura d'audiències. Ho diuen pels mitjans grans?, perquè els ”petits” no disposen de prou diners per comprar trànsit, ia més no reben publicitat del govern d'Espanya, cosa que vol dir que estan discriminats. Transparència en la distribució de publicitat? Doncs no estaria gens malament.

En el seu afany de presentar aquesta regeneració –dels mitjans– vol saber, en nom de la transparència, qui són els propietaris dels mitjans, quan el govern coneix perfectament el nom de propietat de cadascun. Fent sembrar el dubte sobre aquests amb aquesta sola afirmació.



La utilització moderna de "pseudo" és una cosa que es pot aplicar: al govern, a l'anomenada classe política, on també hi ha pseudopolítics, pseudodiputats, pseudosecretaris, pseudopartits que no solen complir ni amb el seu programa electoral ni amb les promeses que han realitzat durant la campanya electoral. En aquestes situacions els seus votants no tenen dret res més que a la rebequeria, els polítics menteixen i no passa res. Qui els demana responsabilitat aleshores? Doncs deu ser a Rita la Cantaora. I, tot i així, només hi ha pseudomedis? Deia el Filosof i estadista britànic Sir Francis Bacon que “En matèria de govern tot canvi és sospitós, encara que sigui per millorar”.



Tot el que està passant és un sense sentit, democràtic: cal deixar treballar els mitjans i els que publiquin una informació que no és certa, aquí ets les lleis perquè la justícia jutgi el fet i hi apliqui. Amb aquesta decisió de “la seva regeneració democràtica” s'han produït opinions per a tots els gustos, a favor i en contra. La més sensata la del nou lehendakari Imanol Pradales que manifestava “la regeneració democràtica té més a veure amb els valors democràtics i ètics que amb el control dels mitjans”. Una opinió d'algú que té la sensatesa i l'ètica com a referents.



Per cert, parlant de pseudos, aquí podrem trobar el secretari d'Estat de Comunicació, la formació acadèmica del qual no té res a veure amb la professió periodística. El pitjor de l'assumpte és que tampoc vol aprendre i no sent cap simpatia pels mitjans “petits”, als quals ni rep, ni escolta les seves propostes que més d'una vegada han volgut plantejar-li. I això que té un bon nombre de “periodistes” al gabinet per poder despatxar amb ells i no marginar-los. Això sí, la vicepresidenta del govern Maria Jesús Montero , en unes declaracions, aprofundint en la proposta del seu cap afirmava que s'ha de tenir en compte per al mesurament de les audiències, l'impacte de les notícies a les xarxes socials, el temps de permanència de els lectors, el retuiteig . Algú va dir que "les institucions passen per tres períodes: el del servei, el dels privilegis i el de l'abús".



Molts acusen Sánchez de tenir interessos personals per tirar endavant la proposta, és possible que sigui així, cosa que significa que tant ell, com el mateix partit socialista s'estan equivocant molt. Hi ha problemes més importants que ficar-se ara en aquest toll, no és propi d'un partit amb la tradició del PSOE que molts milions de persones l'han identificat amb la tolerància, no amb l'autoritarisme. Si aconsegueix tirar endavant la proposta a Pedro Sánchez se'l recordarà, al món dels mitjans, com al seu dia a Fraga per la famosa llei que popularment se la va batejar com la Llei Fraga que tenia molt a veure amb el control dels mitjans .