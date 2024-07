Sánchez parla de federalisme i ERC d'independentisme

Encara sort que per a alguns arriben les vacances, perquè menuda setmana la que s'està vivint. No només per la calor, sinó pels esdeveniments que estan succeint a la política espanyola. És com una insolació, les conseqüències de la qual sembla que els actors no han calculat prou. De cop i volta salta gairebé tot per l'aire, políticament parlant, quan aquest dilluns, finalment PSC i ERC arribaven a un acord per investir Salvador Illa president de la Generalitat de Catalunya. Mancava la benedicció de l'executiva republicana i aquesta, després de moltes hores de reunió, amb importants discrepàncies al seu si, va donar la benedicció a l'acord.

Una benedicció que li sortirà de cara a les arques de l'Estat i que ha generat malestar a les comunitats governades pel PP i Castella-la Manxa, el president de la qual no ha trigat a reaccionar mostrant el seu total desacord. No només els presidents del PP hi estan en contra, molts ciutadans corrents estan indignats amb la postura del govern que presideix Pedro Sánchez.

El president Sánchez, en roda de premsa, aquest dimecres, per fer balanç d'aquest any de Govern, treia pit i explicava tot “com va de bo” que ha fet. Algunes coses ha fet bé i d'altres, com són òbvies, no tant, o més ben dit: molt malament. És clar que el president, compareixia amb cara triomfal acompanyat, a la primera fila, per la seva gent de confiança, alguns més vàlids que professionals polítics. L'actitud de Sánchez és un posat, davant la compareixença del president Page. El manxec ha amargat l'esmorzar al president amb la compareixença davant els mitjans. Però calia guardar les maneres davant els nombrosos periodistes que estaven presents i als quals en aquesta ocasió els va deixar preguntar, És evident que en el torn se li va preguntar per l'acord amb ERC i la seva resposta va ser “ cebre el “magnífic” acord amb ERC que és un pas cap a la federalització d'Espanya. Ho ha dit com si res. Sap que per això cal canviar la Constitució? Ho sap però ho òbvia. Igual que és conscient que aquests acords seran tombats. Pel que fa a les declaracions de Page, amb la seva sorna habitual, Sánchez deia: "La notícia seria que fes una roda de premsa recolzant el Govern".

Sempre s'ha dit que quan es vulgui fer alguna cosa conflictiva el millor és fer-la a finals de juliol, perquè ve un mes de vacances al davant i la gent està per altres temes més estiuencs, i després no recorden el que ha passat. El pitjor és que aquest tema pactat amb els republicans com a moneda de canvi a la investidura d'Illa no és una serp d'estiu, sinó una pitó que costa treure-se-la de sobre.

El president Sánchez ha obert la caixa dels trons i és impredictible el que pugui passar. Segons el líder socialista, el seu partit li dóna suport - De veritat?-. O no es vol assabentar de les veus discrepants externes i internes que està tenint l'acord per a la investidura d'Illa. Totes les investidures estan sent un intercanvi de “cromos”. Per si no n'hi hagués prou, vénen els Comuns de Colau i també treuen profit del seu suport a Illa. ¿Entrarà l'exalcaldessa de Barcelona al Govern? És possible. Res no surt gratis i tots volen col·locar la seva gent en càrrecs

Així que, pendents que aquest divendres les bases dels republicans diguin sí a l'acord, més les amenaces de Puigdemont de presentar-se a Barcelona perquè l'aturin i així muntar el seu numeret que torpedin l'acord de socialista i republicans. La veritat és que pot passar de tot. Això sí, Puigdemont no tindrà una entrada triomfal a Catalunya com volia ell.