El Mega Frau

Manifestacions en contra del chavisme a Caracas - EP

1.

L'expresident Nicolás Maduro tenia tres opcions davant de la possibilitat evident d'una derrota electoral: la primera, donar un cop d'estat abans de l'elecció. La segona, desconèixer el resultat de les eleccions, inventar-se un resultat al seu gust i establir una dictadura militar no de manera sinó de fet, com va succeir efectivament. La tercera opció hauria estat reconèixer el resultat, negociar amb l'oposició la seva supervivència política i després convertir-se en líder opositor al govern d'Edmundo González.

Els qui tendim a pensar de manera racional, no descartàvem la tercera possibilitat. Després de tot, ens dèiem, el PSUV continuaria sent el partit majoritari del país. En aquest cas Maduro hauria emulat l'exemple del seu col·lega Daniel Ortega quan, acceptant el triomf de Violeta Chamorro l'any 1990, va passar a l'oposició i només molt després, recuperat el govern per al “sandinisme”, va decidir juntament amb la seva dona restaurar el somocisme i erigir-se així en el nou dictador perpetu de Nicaragua. Però Maduro ni tan sols va seguir aquest exemple.

Madur i el seu combo van decidir saltar-se totes les normes, encara les més elementals, escollint la via anticonstitucional per cometre el frau electoral més monstruós de la història política llatinoamericana. De fet, en ser avalat pel general Padrí, el frau no només va ser un frau: va ser, definitivament, un autocop d'estat . En virtut d'aquest cop postelectoral, Maduro ha decidit travessar totes les línies vermelles que separen un govern autoritari d'una dictadura militar.

2.

El dictador, no el president Maduro –així cal anomenar-lo fins que doni a conèixer el resultat verificat de les eleccions del 28 J– ha consumat el procés de descomposició històrica del chavisme.

El chavisme de Chávez va realitzar un govern polític i només en segon lloc militar. Sota Maduro esdevenir en un govern militar i només en segon lloc, polític. Llegiu per exemple les declaracions que cada cert temps emet el general Padrino López: són obertes proclames destinades a dictar el rumb de la política nacional. Això significa literalment que, sota Maduro, ha tingut lloc el traspàs del comandament polític a l'estament militar. Sense Padrí, Maduro és ningú. L'estat veneçolà es troba a la mercè dels generals, no dels polítics. O dit així: si durant Chávez el poder militar estava subordinat al poder polític, durant Maduro el poder polític ha estat subordinat al poder militar.

Després de les eleccions del 28-J vam entrar definitivament a la instauració d'una clàssica dictadura militar, una d'aquelles que ja gairebé no queden al món, una a l'estil de les de Somoza, Trujillo, Videla, Pinochet. Una que només pot ser comparada amb la del tirà Lukaschenko a Bielorússia, igual que Maduro, un lladre de vots. La diferència és que la dictadura de Lukaixenko roba vots comptant amb la protecció de la dictadura russa de Putin. La de Maduro-Padrí en canvi, ha sorgit en un marc geoestratègic on, amb les excepcions de Cuba i Nicaragua, els governs llatinoamericans, siguin d'esquerra o de dreta, han anat adoptat de manera progressiva les normes derivades de la democràcia constitucional (a les que altres anomenen liberal).

Els números del mega frau parlen per si sols. El dia 30, després d'haver tingut accés a actes rescatades pel comando electoral opositor, González hauria rebut 7.0 86.966 vots (67% de la votació nacional) i Maduro 3.206.164 vots (30% de la votació nacional) Per proclamar-se vencedor com ho va fer, Maduro hauria d'haver comptat a les actes desaparegudes amb un percentatge de més del 80 % dels vots, una cosa absolutament impossible. Tot i això, sense aquestes actes a la mà, va inventar com a resultat ni més ni menys que un 51,2% de la votació nacional en contra d'un 42,1% adjudicat a González. D'on va sortir aquesta xifra? va preguntar, traït per un rapte de sorpresa, el molt esquerrà ministre de l'exterior brasiler Celso Amorin. Encara no obté resposta.

Part de la resposta la van donar els testimonis del candidat Enrique Márquez. Aquests vots no van sortir de la sala de totalització, sinó de l'oficina privada del president de la CNE Elvis Amoroso. Més clar no podia ser. El resultat va ser un número inventat per Maduro i el seu grup, no se sap si histeritzat davant l'evidència de la derrota o com a resultat d'una (molt dolenta) planificació del frau. A favor de la primera possibilitat parla el fet de la precarietat demostrada en la implementació del robatori on no només van deixar indicis sinó petjades repartides per tot arreu. A favor de la segona possibilitat, parla el fet que, tot just començant els primers escrutinis, el mercenari espanyol Juan Carlos Monedero presentava com a vots de boca els resultats de l'enquesta de l'agència chavista d'Òscar Schemel. Un resultat que “curiosament” va coincidir amb el percentatge que es va fer regalar Maduro sense consultar les actes de votació taula per taula. Probablement les dues possibilitats, la de la por i la de la mala planificació, són certes. Allò que planejaven aquests malfactors ho feien amb la consciència bruta.

Maduro sabia que, després del seu crim electoral, hi hauria protestes . En escriure aquestes paraules, la sang amb què va amenaçar ha començat a córrer pels carrers veneçolans. Padrino López parla d'un suposat cop militar sense militars i Maduro d'una extrema dreta “mileista” que habita als barris pobres de les ciutats. Hi ha una ordre d'arrest contra Maria Corina Machado. El país ja ha estat ocupat per les tropes del general colpista Padrino López . En fi, estat de setge als carrers; pinochetisme dur i pur al poder

3.

Per consumar el mega frau, Maduro i el seu grup van haver de suprimir no només la Constitució sinó també tota mena de comunicació política amb la nació. Amb això ha acabat per destruir el mateix chavisme polític a qui malament que malament pertanyia el seu mite fundacional . El chavisme d'avui, diguem-ne més clar, ja no és el de Chávez. Després de la mort biològica del màxim líder, Maduro ha substituït el chavisme polític per un chavisme purament militar.

Probablement Maduro desitjava alliberar-se del pes polític del seu predecessor amb el qual, desavantatgement, era sempre comparat. El frau hauria estat, si ho mirem des d'un punt de vista freudià, un parricidi. Una rebel·lió inconscient del fill castrat en contra del pare castrador. Per descomptat, Maduro seria el primer a negar el seu crim. No importa. Cap criminal diu de si mateix jo no sóc un criminal.

No ens enganyem. Maduro i Padrino han portat a terme un cop d'estat en contra d'un poble que no els va triar . Per això Maduro, i aquesta és la diferència amb Chávez, s'ha tornat obertament contra aquest poble. No ens referim al poble ètnic ni al poble demogràfic, ni de bon tros al poble cultural, sinó al poble en la seva accepció moderna: al poble polític. Doncs bé, encara que sembli tautologia dir-ho, un poble és polític només quan pot triar els seus representants polítics . Privat d'aquesta atribució deixa de ser un poble polític per transformar-se en població simple. Ara bé, aquest poble-població i no el poble polític és el que més convé a Maduro

Després de l'horrorós crim polític comès per Maduro i els seus en contra de la seva pròpia nació, no pocs es preguntaran: com pot viure aquesta gent, com poden dormir? Com arrosseguen aquesta culpa immensa? Com es poden mirar al mirall sense sentir repulsió? De quina merda estan fets? Totes aquestes preguntes legítimes parteixen, però, d'una premissa que en aquest cas podria no ser correcta: suposar que Madur i els seus coparticipen d'una comunitat de valors equivalents als de les societats occidentals modernes. Això voldria dir que les preguntes formulades passen per alt la possibilitat que, a través de l'exercici continuat del poder, es puguin formar grups –o màfies, o castes, o bandes- que actuen d'acord amb una lògica derivada de la pròpia autoconservació.

Probablement Madur i els seus creuen de debò que parlen en nom d'un poble que, independentment que si vota o no, només hi pot estar representat. Això vol dir que, en haver-se apropiat de l'estat, Madur i el seu grup creuen efectivament ser propietaris de la nació i, per tant, representants del “veritable poble” . En altres paraules, creuen que en representar allò que en la seva subjectivitat imaginen és la voluntat general, ells mateixos són el poble. Per això cada opositor a les seves persones ha de ser considerat com un enemic del poble. Tant se val que aquests opositors –com avui és el cas– conformin una aclaparadora majoria nacional. Des del punt de vista madurista no són més que una massa enganyada a la qual ells han d'esmenar doncs ells, i ningú més que ells, encarnen el veritable esperit del poble.

D'on ve aquesta bogeria? No del poder, sinó de la deslimitació d'un poder que, quan és absolut, corromp absolutament (per dir-ho amb Lord Acton). Maduro, Cabello, els Rodríguez, Saab, Padrí, viuen en el seu propi micromón veneçolà com ahir Hitler, Goebels, Göring, Hess, Himmler vivien en el seu propi micromón alemany. Micromón autoreferents on són creats codis i valors diferents i independents als que predominen en el món exterior i la màxima superior del qual és la conservació del poder sigui com sigui. Només així ens expliquem per què éssers tan mediocres, tan vulgars, tan grollers, però tots criats sota el ràfec de Chávez, han arribat a imaginar que ells són els dipositaris d'un destí manifest que regeix més enllà de la Constitució i les lleis, un destinació que els faculta a cometre tota case de crims, entre ells, robar els vots del poble en nom del poble.

Veneçuela es troba sotmesa als dictàmens d'un grup de degenerats polítics . És per aquesta raó que el tema veneçolà transcendeix lluny Veneçuela. Els representants legítims de les nacions democràtiques, siguin d'esquerra o de dreta, ho han entès així. Revelar i condemnar el mega frau i el seu corol·lari, l'autocop militar perpetrat per Maduro i Padrino, significa traçar una línia de demarcació a l'interior dels seus països.