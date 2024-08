“Ora et labora”? Salvador Illa i Poblet

El president de la Generalitat, Salvador Illa - EP

El lema “ora et labora” se li atribueix a l'ordre de Sant Benet els monjos del qual són coneguts com a Benedictins, amb presència a Espanya. Dos exemples, ben diferents: els monjos Benedictins del Monestir de Montserrat, amb les connotacions que se'l coneix, i els Benedictins de la Vall dels Caiguts, l'Abat dels quals va protagonitzar en un enfrontament amb el govern espanyol per l'oposició del monjo al fet que les restes de Franco fossin trets del monestir.

Com en altres ordres religioses, van sorgir branques per discrepàncies amb els ”dirigents”religiosos. És el cas dels monjos cistercencs, branca de l'ordre dels Benedictins, “que van fugir del comerç mundà per viure allunyat de la vida terrenal”. Tenen economia pròpia, i certa independència: només al Papa deuen obediència. A Catalunya, els monjos cistercencs són els que viuen al Monestir de Poblet, tot un símbol de Catalunya, mentre que el Monestir de Montserrat, amb la verge que porta el seu nom, és el centre espiritual de Catalunya, a més d'un lloc d'estudis , assessorament - religiós, polític, cultural i econòmic - que pocs catalans no han visitat.

Salvador Illa, nou president de la Generalitat de Catalunya, catòlic pràcticament, humanista, que fa tan sols uns dies feia conèixer la composició del seu govern de 16 consellers juraven hores després els seus càrrecs. El nou president qualifica el seu executiu “de valors socialdemòcrates i “humanisme cristià”.

El president té pensat, per al proper mes de setembre, reunir el seu executiu al Monestir de Poblet, un lloc ple de simbolisme. L'objectiu és marcar els grans reptes de la legislatura, i fixar el seu “llibre” de ruta –tenint en compte el programa electoral del PSC?–. Tindrà en compte, des del principi, la seva “aposta” per una Europa federal de la mà del nou conseller Jaume Duch, democratacristià i fins fa poc portaveu del Parlament Europeu.

Poblet, un monestir ple d'història, seu de l'arxiu del president Tarradellas, de qui per cert se sent identificat Illa, torna de nou als mitjans de comunicació per mostrar que és possible que el govern de la Generalitat es reuneixi per reflexionar, posar en comú els temes prioritaris per al país, i es compleixi treball, estudi, reflexió i elaboració d'un document de govern.

La proposta del conclave del govern de Catalunya al Monestir de Poblet és una estratègia de màrqueting que només se li podia acudir a un Ivan que és el contrari de quadrat? Assessor a la campanya electoral del llavors candidat Salvador Illa i que tot sembla indicar que Illa seguirà comptant amb ell per a aquesta etapa tan important del govern de Catalunya

Deia San Benito que “procedeixi amb prudència i no sigui extremós en res, no sigui que, per voler atraure massa la rovellada, trenqui el atuell”. Doncs això.