Se sol dir que, si oblidem la història, correm el risc de repetir-la. Ara bé, de vegades, només recordem intencionadament els pitjors exemples per aconseguir els nostres objectius particulars, emprant per això recursos deleznables del passat. Per il·lustrar aquesta actitud, n'hi ha prou de recordar aquesta expressió llatina, tan actual, que diu així: “ Panem et Circenses ” (“Pa i Circ”) de la Sàtira X del poeta romà Juvenal . Aquesta expressió ha resistit el pas del temps, ha inspirat i inspira i ha servit i serveix avui per justificar fer de la casta política espanyola, d'alt bressol o de baix llit, per conquistar i mantenir el poder.

Juvenal vs. Maquiavel

Juvenal va utilitzar l'expressió Panem et circenses per descriure i criticar el procedir dels emperadors, que buscaven distreure, entretenir, manipular, anestesiar i controlar, per tant, el populatxo, mitjançant la distribució d'aliments (“ panem ”) i l'organització d'entreteniments massius (“ circensos ”) al circ. Així aconseguien que els ciutadans oblidessin i renunciessin als seus drets i deures i es convertissin en éssers manipulables, dòcils i indefensos davant dels abusos del poder.

Aquesta expressió s'ha mantingut al llarg dels segles i, encara avui, també permet descriure i denunciar els mètodes utilitzats per la casta política per distreure amb activitats lúdiques d'oci col·lectiu (bous, futbol o esports, en general; TV escombraries, etc. .); i, per altra banda, per satisfer amb engrunes de tipus assistencial (paguetes, ajudes socials, ingrés mínim vital, etc.) a la massa, mentre que aquesta descuida i no es preocupa ni ocupa de les qüestions mollars, vitals i personals per a ella (qüestions socials, sanitàries, educatives, econòmiques, polítiques, etc.).

A més i mai millor dit, el Parlament, el Govern així com la vida política espanyoles són, en general, un circ, en què prevalen la recerca de la viralitat, de l'estrafolari, de la provocació descarada, de les contradiccions-mentides constants . Aquests comportaments són cortines de fum orientades a distreure, entretenir, desorientar, adormir, manipular, etc. a les depauperades masses, tant econòmicament com intel·lectualment i informativa. Així, s'obliden dels seus problemes o necessitats reals, acceptant sobreviure (viure de genolls) en comptes de viure (viure dret).

El punt de vista crític de Juvenal contrasta amb el de Maquiavel (cf. El Principe ) i el comportament de la casta política espanyola, que practica l'engany, l'astúcia i la duplicitat sistemàtica amb els ciutadans. En efecte, Maquiavel i la casta política espanyola es regeixen per tres principis: 1. La fi (conquesta i permanència al poder) justifica els mitjans; 2. La política no té relació amb la moral; i 3. Per què intentar guanyar amb la força de la raó o amb la força bruta allò que es pot aconseguir amb la mentida? Un exemple il·lustratiu i paradigmàtic és Pedro Sánchez , el seu equip de Govern i el seu partit (PSOE), que menteixen fins a l'hora de dinar i, després, tot el dia.

El futbol i els esports (el Circ), el nou opi del poble

He portat a col·lació aquesta expressió romana, il·lustrada per la pintura de l'“ íncipit ” d'aquesta reflexió, per il·lustrar la permanència de certs comportaments tant dels que manen com dels que són manats. El desig de poder i de romandre al mascle és tan gran en els psicòpates del poder d'antany i d'ogany, que continuen donant a les masses “pa i circ”. I aquestes, bobes, alienades i indocumentades, sempre mosseguen l'ham.

En efecte, l'afició pels esports, en general, i el futbol, en particular, fa que els ciutadans s'interessin més pel futbol que per la gestió de la “ res pública ” (ie política). Es podria afirmar que el “patriotisme de futbol” no només ha desplaçat sinó eliminat el “patriotisme ideològic”. Només cal observar les celebracions multitudinàries, al llarg del 2024, dels èxits dels equips espanyols o de la Roja per certificar la pertinència del que s'ha exposat: celebracions milionàries del títol de la Copa del Rei per l'Athletic de Bilbao; de la Lliga 2023-2024 i de la 15a Champions, pel Reial Madrid; de la 4a Eurocopa, per la Selecció Espanyola; de l'èxit de Carlos Alcaraz a Wimbledon; de les 18 medalles collides als JJ.OO. de París.

Totes aquestes celebracions van mobilitzar milions de ciutadans, ocupats i preocupats pels resultats esportius, en què sembla que els va la vida. Quin menjar de coco! Ara bé, quan està en dubte i en perill la democràcia a Espanya i campa pels seus respectes el pitjor de la casta política, d'alt bressol i de baix llit, tallant el bacallà i posant en perill la unitat d'Espanya, la legalitat vigent, l'estat del benestar i els seus serveis fonamentals, ni Déu no ha mogut ni mou ni pensa moure un dit.

Aquesta actitud adotzenada dels ciutadans (se'ls pot dir així?) espanyols confirma l'actualitat i l'ajustat del panem et circenses de Juvenal, que adormia, atontava i manipulava el populatxo romà i que avui adorm, atonta i manipula també la massa —desinformada, desnortada i, per tant, sense criteri— dels espanyols. Fa la impressió que estan d'acord amb Maquiavel i no amb Juvenal: sembla que els agrada que els manipulin, que els menyspreïn i que els enganyin.

Com va dir Anaxàgores , “Si m'enganyes una vegada, teva és la culpa; si m'enganyes dos, és meva”. Per això, els ciutadans (?) espanyols, com va verbalitzar i va argumentar A. Pérez-Reverte en una pertinent columna recent (“ Espanya és culpable ”), no ens podem trucar a andana ni anar-nos-en de rosetes: som també culpables i coresponsables, “ per estúpids, per indiferents i per covards”. Segons opinió també de Pérez-Reverte, adaptada per a l'ocasió, els ciutadans espanyols haurien d'anar a votar amb “ menys ideologia ”, amb menys “ pa ”, amb menys “ circ ” i molta “ més biblioteca ”. A més, com va verbalitzar un polític anglès, donar als ciutadans el dret d'anar a votar, però sense donar-los la informació per fer-ne un ús racional, informat i responsable, és enganyar-los i fer-los el brou gros als de la casta política, d'alt bressol o de baix llit, que viuen de la política i no de la suor del front sinó de l'enfront.

Avui s'acumulen els motius per mantenir viva la indignació de Juvenal. L?esport serveix de coartada per a les causes més injustes. Per exemple, amb el mundial de futbol qatarià —l'organització del qual va ser comprada a cop de taló a la FIFA— es va blanquejar un règim absolutista, que no té cap objecció a admetre el seu caràcter xenòfob, homòfob i masclista; un país on no es respecten els drets humans, on les dones són tutelades i invisibles, on els treballadors estrangers són pràcticament esclaus (per les condicions de treball). Això és als antípodes dels valors que pretén sembrar i defensar l'esport.