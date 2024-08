Cervantes al Sàhara

Foto: Pau-Ignasi de Dalmases

Em diu el meu amic Hossein que m'espera a Aaiun per participar a l'acte d'inauguració de la biblioteca. El meu amic és un sahrauí que es va educar a l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà General Alonso que va funcionar a la capital de la llavors província del Sàhara durant l'etapa colonial i se sent orgullós de la formació rebuda llavors de la qual és testimoni el seu títol de Batxiller , que conserva degudament emmarcat. Va obtenir plaça llavors a més com a funcionari del Govern i després de l'evacuació d'Espanya i una peripècia personal no exempta d'ensurts, com els ha passat a tants altres sahrauís, resideix actualment a la zona del seu país administrada pel Marroc.

Hossein, que va néixer espanyol, segueix sent-ho i ha fet que els seus 11 fills també ho siguin, estima els llibres i per això ha creat una biblioteca on és present la literatura àrab conjuntament amb l'espanyola. Per tant, casa seva és molt més que una llar perquè constitueix un punt de referència per a tots els amants d'ambdues formes d'expressió literària. Una cosa molt necessària en una ciutat com Aaiun on la presència de la cultura espanyola és, després d'un segle de colonització, mínima. Només sobreviu al Col·legi Nacional La Paz, mentre que la Missió cultural no és més que un rètol en un edifici deshabitat i l'Institut Cervantes, amb presència a mig món, no és, ni se l'espera, a l'únic país àrab que parla espanyol.

Les altres úniques iniciatives que mantenen viva la flama de la cultura hispana són també entitats associatives particulars. L'associació Generaciones, també a Aaiun i la Unamuno a Dajla, l'antiga Vila Cisneros, on l'espanyol, que es va començar a parlar el 1884. Una situació que ens convida a extreure dues concussions paral·leles. La primera, satisfactòria: que la nostra llengua segueix viva al Sàhara Occidental sota administració marroquina -a la RASD no hi ha cap problema: és el seu segon idioma oficial- fonamentalment gràcies a la voluntat dels propis sahrauís; i la segona, trista: la manifesta i incomprensible desídia de l'Administració espanyola, l'únic avanç de la qual en l'últim mig segle ha estat prolongar l'ensenyament al Col·legi La Paz al final de l'ESO (fins ahir mateix només podia impartir de primària) Cervantes sobreviu malgrat tot al Sàhara Occidental, però únicament a les aules d'una escola i, això sí, al cor de molts milers de sahrauís com Hossein Taleb.