Josep Borrell, un polític coherent que incomoda a més d'un

Diuen que els valors en aquests temps són una cosa que no s'emporta, que pertanyen al passat, que no estan de moda. Hi ha algunes coses que mai passen de moda, que hi són i s'haurien de quedar fixes en la ment, no com a teoria, sinó com a pràctica diària: valors, una paraula curta, però profunda en el seu significat. Algú va dir que el sentit de la vida és tenir valors, no pas coses de valor”. Moltes són les persones que s'inclinen per la segona part, és a dir, tenir coses de valor perquè amb això, el seu ego se sentirà feliç i podran presumir al seu entorn.

El filòsof i científic nord-americà, Charles Sanders Peirce, deia que la identitat d'un home- també d'una dona-“consisteix en la coherència entre el que és i el que pensa”. És una bona frase que no sempre es compleix, especialment entre els polítics: diuen una cosa en campanya i quan arriben al poder apliquen el contrari del que s'ha promès. Però en política, com en qualsevol altre àmbit, sempre hi ha excepcions –poques, per cert–. Un d'ells és Josep Borrell, el que al seu dia estava destinat a liderar el PSOE i arribar a la presidència del Govern, hauria estat un bon secretari general dels socialistes i un magnífic president del govern. No va ser possible i després d'una transició al desert polític, va tornar a l'escena de nou.

Borrell és un polític de raça, coherent i amb una formació acadèmica, professional i humanista extraordinària. Ho ha demostrat al llarg de la vida. Gairebé mai s'ha mossegat la llengua, ha dit i ho continua fent, bona part del que pensa, encara que això els hagi molestat alguns dirigents del seu partit. La seva coherència el va portar al seu dia del costat dels constitucionalistes de Catalunya i va participar en diversos mítings defensant el constitucionalisme i desmuntant el mantra dels independentistes en un llibre molt interessant que va presentar el 2015: “Els comptes i els contes de la independència” . Seria bo que alguns ho llegissin. I és que el socialista de la Pobla de Claramunt és una persona seriosa, educada en les seues formes, però contundent quan cal. No són postures oposades: és la manera de ser, pensar i actuar d'una persona coherent

Quan Borrell va deixar la política, temporalment, se'n va anar a Bolonya a fer classes a la universitat, però va tornar i va ocupar càrrecs importants al Govern d'Espanya, així com al parlament europeu. Actualment, fins als nous nomenaments, és l'Alt Representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea, on ha desenvolupat i ho continua fent, una bona feina. S'ha implicat molt en la invasió de Rússia a Ucraïna i definia el govern de Putin com “la Rússia feixista”. Li van ploure les crítiques del Tsar de les Rússies, però ni es va immutar i es va mantenir en la seva postura.

Ara, en els seus dies de descans estival, ha realitzat unes declaracions, com fa els últims anys, al diari El País, en què amb la claredat i la coherència que el caracteritza. Ha criticat el pacte del PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, perquè segons ell, Illa assumeix el relat del procés i es planteja un canvi al sistema de finançament. Borrell sempre ha sostingut, ho diu al seu llibre, que Catalunya no té infrafinançament en relació amb altres comunitats autònomes. També ha revelat que el pacte dels socialistes amb els republicans va cap a un model més confederal que federal. Per a Borrell la situació a Veneçuela el preocupa i ha reclamat, com a màxim representant d'Exteriors de la Unió Europea, que Maduro mostri les actes dels resultats electorals. La situació és molt complicada. Pel que fa al silenci de Zapatero en l'actual conflicte veneçolà, ha dit que l'expresident estava convidat per Maduro i que alguna cosa li haurien de preguntar pel seu silenci.

Josep Borrell, flagell dels independentistes, no ha estat present a les dues últimes campanyes electorals de les eleccions catalanes. És a dir, no ha estat convidat als actes de campanya de Salvador Illa, però sí l'expresident i company de partit José Luis Rodriguez Zapatero, ara de “vacances” amb una afonia que li impedeix parlar de les eleccions a Veneçuela. I d'aquí a uns dies a Lanzarote per acompanyar el president Pedro Sánchez i planificar el “futur”.

L'absència de Borrell als mítings electorals era perquè Illa no volia molestar el sector independentista, per això dels possibles pactes i Borrell n'és la bèstia negra, per la qual cosa ha sacrificat un magnífic orador….