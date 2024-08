Un pas més en la criminalització de les ONG i del pensament dissident

La bandera de Veneçuela. Foto: Europa Press

L'Assemblea Nacional (AN) sota el control del govern, va aprovar precipitadament en primera discussió, una llei que porta el rimbombant nom de Llei contra el Feixisme, Neofeixisme i Expressions Similars, el propòsit del qual és endurir la repressió contra qualsevol forma de dissidència política o ideològica, especialment si prové de l'oposició veneçolana.

Ella imposa presó, inhabilitació política i multes per dir “missatges prohibits” però és el govern, mitjançant una Comissió d'alt nivell designada pel president, que decideix el que estigui prohibit.

No obstant això, aquesta no és una proposta aïllada, ja que ve a conformar una mena de “pentàgon invocador del mal” conformat per quatre lleis més dirigides a limitar la llibertat d'expressió.

Tot va començar amb la Llei de Responsabilitat Social a Ràdio i Televisió (l'anomenada Llei Resort), que va incloure els mitjans de comunicació digitals, promoguda per Chávez el 2004. Aquesta Llei va obrir les portes al ferri control actual dels mitjans i ha permès, fins ara, el tancament de més de 300 portals de notícies, diaris, estacions de ràdio i televisió i el bloqueig de l'accés via internet de molts altres.

Després, el 2010 (reformada el 2023), va venir la Llei de Partits Polítics, Reunions Públiques i Manifestacions , a través de la qual el govern va aconseguir intervenir als principals partits tradicionals (Acció Democràtica, Partit Socialcristià COPEI i fins i tot al Partit Comunista, entre uns altres), nomenant noves Juntes Directives al seu caprici. Aquesta llei va aconseguir també que el govern tingués la llibertat de decidir quan i com permetre les reunions públiques i les manifestacions de descontentament.

Després, el 2017, va venir la Llei Contra l'Odi, per la Convivència Pacífica i la Tolerància, que s'ha traduït, fins ara, en la criminalització de centenars de persones per mitjà d'aquesta norma, només per tuitejar, compartir missatges per WhatsApp o difondre vídeos amb denúncies o bromes contra el Govern que s'hagin fet virals.

Respecte d'això, els especialistes destaquen, entre altres coses, que aquesta llei no està redactada des d'una perspectiva tècnica legislativa correcta, sinó des de la perspectiva d'un ideòleg polític que està buscant obtenir beneficis o complir objectius polítics.

El 2023, actualment en procés d'actualització, l'AN va aprovar una altra llei anomenada Llei de Fiscalització, Regularització, Actuació i Finançaments de les Organitzacions No Governamentals i Afins, amb el propòsit clar de limitar o impedir la llibertat d'associació i acció de les organitzacions de la societat civil.

Finalment, oh sorpresa!, apareix treta de la màniga, la Llei Contra el Feixisme, Neofascisme i Expressions Similars, com a cop de gràcia a les garanties constitucionals que queden, i a la llibertat d'expressió i de consciència.

Aquesta llei copia i aprofundeix en la seva redacció, la perspectiva ideològico-política de la Llei Contra l'Odi i evidència que la formulació de tipus penals respon a “disposicions sancionatòries que no compleixen amb la precisió o certesa del principi de legalitat contingut a la Constitució”.

S'assenyala també, que les sancions penals contingudes en ella són “difuses, extremadament àmplies i sotmesos a la més absoluta discrecionalitat per a la seva aplicació”.

Això, sens dubte, donarà peu a “irregularitats molt grans, ja que serà el criteri subjectiu de qui aplica la llei el que defineixi si una persona està cometent delicte o no, a més de prestar-se a grandíssimes tergiversacions”, segons els experts.

Com ja ha passat amb la Llei contra l'Odi, “…no hi ha cap garantia, que a la llei contra el feixisme no se segueixin utilitzant les mateixes fórmules que són francament desconeixedores del principi de legalitat i això comporti a la criminalització arbitrària, contrària als principis fonamentals, pel simple fet de pensar diferent ”.

Un dels aspectes més controvertits del projecte de llei és la prohibició de la militància neoliberal i, en general, la criminalització de postures liberals o neoliberals. Segons alguns especialistes, “aquells que defensen polítiques neoliberals seran tipificats com a feixistes i enfrontaran condemnes”.

Aquesta disposició genera preocupacions sobre la llibertat de pensament i ideologia, ja que restringeix encara més el debat polític i limita la diversitat d'opinions al país.

Així, aquest quintet de lleis, en inscriure's d'un context polític més gran, marcat per la proximitat de les eleccions presidencials, permetrà a l'oficialisme la intensificació dels seus esforços per consolidar la seva posició, mentre que l'oposició enfrontarà obstacles significatius per a la seva participació i per a la recerca d'espai al panorama polític veneçolà.

Estem, doncs, davant de la culminació d'un procés de criminalització del pensament dissident. A partir d'ara, estarà definitivament “prohibit pensar, parlar i actuar” en contra del govern.