Maria Jesus Montero, una vicepresidenta que no és 'la Carmen de España'

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero - EP

La gent espera l'època estival per gaudir de les seves vacances. Depenent de la disponibilitat econòmica podran triar un lloc o un altre. Els que no poden es queden a casa imaginant el que farien si disposessin d'una mica del vil metall que els permetés canviar d'aires uns quants dies. És que els diners ho poden gairebé tot, especialment cobrir les necessitats de les persones i comprar voluntats.

Cada any, la calor s'apodera de les ciutats i pobles i fa que les temperatures pugin força graus. Diuen que són els efectes del canvi climàtic causat per les persones. La calor torna irascible als que la pateixen de manera contínua, encara que tampoc s'escapen els que tenen més possibles, més poder, però ho mitiguen millor.

A algunes persones les altes temperatures els fan dir una gran tanda de sandeces, moltes de les quals són mentida. Potser perquè la calor els ennuvola la vista, la memòria i s'obliden del que han dit no fa gaire temps. Potser les altes temperatures els facin dir el contrari del que s'ha manifestat anteriorment.

Un dels casos -no és l'únic- més evident de l'afectació de les calors, és el de la vicepresidenta del Govern María Jesús Montero, una sevillana com molts escarafalls que si en un primer moment semblava que estava ben considerada al govern de Pedro Sánchez, persona de confiança del president pels seus aplaudiments desmesurats a qualsevol intervenció del seu cap, cosa que es podria definir com “la pilota del grup”, la seva incontinència verbal, li ha jugat, i li seguirà jugant, passades dolentes. L'obstinació interessada d'opinar sobre qualsevol situació us porta a cometre errors de tornada: un dia diu una cosa, defensant-se amb la vehemència que la caracteritza, i quan el seu cap canvia d'opinió, li toca defensar el contrari. Ho duu a terme amb una tranquil·litat que aixeca dels seus seients fins als més tranquils.” Tota mentida d'importància necessita un detall circumstancial per ser creguda”, deia Prosper Mérimée, l'escriptor francès autor de la novel·la Carmen, que seria immortalitzada a l'òpera del mateix nom la música del qual va compondre Georges Bizet. El problema de la vicepresidenta és que no explica cap detall que sustenti el canvi d'opinió. Montero no és la Carme de Mérimée, ni tampoc 'la Carmen de España'.

Al llarg de la seva presència al govern d'Espanya, les seves declaracions sobre els temes han anat canviant.

L'any 2021, declarava que "com aquest Govern respecta i defensa la Constitució, no hi haurà ni amnistia ni referèndum d'autodeterminació". O el més recent en què afirmava que no hi hauria finançament especial per a Catalunya, i ara és la defensora més gran que Catalunya tingui un finançament especial, encara que nega que sigui un concert econòmic. És la defensora més gran del tema per tal de ser la màxima defensora de les mesures del seu cap.

El problema de Montero no el tenen només al carrer, sinó al seu propi partit, a Andalusia, on molts dels seus companys no comparteixen les seves últimes actuacions, ni la seva presència a la presa de possessió del Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya . Una bufetada als votants i companys que no ha agradat res. És més, si pensava ser el cap visible dels socialistes andalusos i aspirar a ser cap de llista a les properes eleccions andaluses, es pot anar oblidant, no l'estimen. No es pot dir una cosa i després la contrària, perquè hi ha una cosa que es diu credibilitat, que costa molt de guanyar-la i molt poc temps a perdre-la.

María Jesús Montero, una sevillana al regne de Pedro Sánchez que fa més de palmera que de política… i no són els efectes de la calor que li ha afectat les meninges.