Traços i segments: llum, so, aroma...

Foto: CaixaBank

Hi ha tres constants en la interacció amb el medi que influeixen al nostre benestar o malestar, i són: la llum, el so i l'aroma.

Tot al nostre univers està subjecte a la vibració, inclosos, per descomptat, nosaltres mateixos. Tant la llum, el so, com l'aroma emeten vibracions que influeixen en les que produeixen les nostres pròpies partícules subatòmiques.

Començant per La llum, dir, per exemple, que a gairebé tots ens plau contemplar una bella sortida o posta de sol; la visió d'una colorida obra d'art; l'efecte il·luminador sobre el nostre rostre que produeixen els colors que ens...

Dins l'espectre de colors que ens il·luminen hi ha els anomenats colors càlids i els freds. Cadascú de nosaltres reaccionem de manera diferent, com a éssers particulars que som, a la interacció amb aquests colors.

La colorimetria i la cromoteràpia, tracten sobre la qualitat dels colors, assignant-los diferents efectes, tant estètics com anímics. Ja sabem que la divisió que es fa entre ells és:

Colors freds: blau, violeta i verd.

Colors càlids: vermell, taronja i groc.

Així mateix, l'estudi d'aquests colors inclou les diferents tonalitats o combinacions; tenint aquestes una major o menor influència, depenent de la intensitat amb què s'acosten al color pur.

És sabut, per la simple experiència, que els colors freds ens produeixen: calma, pau, tranquil·litat… i els càlids: vitalitat, entusiasme, alegria…; però no són només aquestes sensacions o estats d'ànim positius els que ens generen la gamma dels diferents colors associats a aquests dos grups.

També hi ha els sentiments de: desànim, apatia o tristesa que ens provoquen els colors freds. Així mateix, els sentiments d'ansietat, ira, perill… que poden ser produïts pels colors càlids. Tot depèn, com s'assenyala, de les diferents tonalitats i de la quantitat amb què s'impregnen els diferents ambients.

Pel que fa als sons, els de la natura són els que influeixen més en el nostre estat d'ànim. No és el mateix escoltar el trinar calmat de les aus, el xiuxiueig d'una brisa suau o el murmuri d'un atropellament a la vall; que el cant estrident de certes aus, els forts xiulets d'un vent huracanat o l'estrèpit d'un riu desbordat.

Per descomptat, la música, per excel·lència, influeix també molt en allò que sentim i no cal donar gaires exemples per saber a què em refereixo; només, remarcar la diferència entre una melodia clàssica, un rock and roll, un blues, jazz... Tots hem experimentat com en sentir una dolça melodia, també se'ns endolceix l'ànim; i igualment, en escoltar un rock o un vals ens donen ganes de ballar i de vegades fins i tot de saltar...

Referint-nos ara a les aromes, què dir-ne? Són de màxima influència; poden afectar més que el color o el so.

Quan una mala olor ens envaeix, no només ens pot baixar l'ànim, sinó també influir-nos en el sistema nerviós. De manera contrària quan ens agrada una olor, com: per exemple, l'aroma de tarongina, gessamí, fusta de serradora, terra mullada, llibre nou..., l'ànim pot ser alegre, calmat, plaent.

Exposats els exemples de les diferents influències, tant de la llum, el so i l'aroma, produïdes en nosaltres, és hora de parlar d'un tema que, tot i ser conegut per la majoria de les persones, no és usat, per aquesta majoria, per tractar malalties o canviar estats dànim negatius.

Aquest article ha estat ideat amb la intenció que es tinguin en compte les recomanacions que, de manera general i des de fa molt de temps, els terapeutes, tant alternatius com facultatius, indiquen en els seus tractaments i teràpies.

Si sabem de quina manera ens poden influir llum, so i aroma, per què no utilitzar-los en el nostre benefici. A continuació es detallen “tècniques” útils, que, per exemple, són vàlides per alleujar l'ànim decaigut, controlar la ira i esmorteir l'eufòria. No és que hàgim de ser, com les màquines, “ens impertorbables”; però com deia una vella màxima estoica (encara que amb altres paraules): “Qui sap controlar el seu ànim i adaptar-lo de manera positiva a les circumstàncies, sap viure”.

TÈCNIQUES DE CROMOTERÀPIA:

* Utilitzar el color i la il·luminació de les diferents estances, de la següent manera.

- Per a l'ansietat: ambients on predominin els tons verds.

- Per a l'insomni: ambients on predominin els tons rosa.

- Per a l'apatia: ambients on predominin els tons taronja i vermell.

- Per a l'eufòria excessiva: ambients on predominin els tons clars del blau i del violeta.

* TÈCNIQUES DE MUSICOTERÀPIA I SONS NATURALS.

- Per a l'ansietat, l'insomni i els estats d'eufòria excessiva: sons de la natura en calma i música clàssica suau (sobretot piano).

- Per a l'apatia o la tristesa: Òperes alegres, Valses, música pagesa (country), música folklòrica, rock and roll (sobretot el clàssic). També, per als que agradin, les marxes militars.

* TÈCNIQUES D'AROMATERÀPIA.

- Per a l'ansietat: aromes de roses, lavanda, sàndal.

- Per a la fatiga mental o l'estrès: aromes de lavanda, mandarina, llimona, taronja, menta.

- Per a la tristesa o l'abatiment: aromes de gerani, taronja, espígol, eucaliptus, romaní.

Les diferents tècniques combinades són molt més efectives, exemples:

Per calmar l'ansietat.

Combinar una suau música de piano amb el color o il·luminació verda-clar d'una estada, ambientada amb aromes de lavanda, sàndal o roses.

Per a l'apatia o la tristesa.-

Combinar una música energitzant o alegre amb el color o la il·luminació taronja o vermell d'una estança, ambientada amb aromes de gerani, lavanda, eucaliptus, romaní (segons el gust).

Per descomptat, tot això són exemples que, en un noranta per cent dels casos, funcionen amb més o menys intensitat, però sempre efectius. He volgut donar una sèrie de recomanacions, per als qui tinguin interès a investigar i experimentar pel seu compte aquestes teràpies.

No hem de permetre que l'estada en aquest món sigui desagradable, si és a la nostra mà. Cal atenuar les mancances o excessos que la vida proporciona, amb allò que tinguem a l'abast. Les tècniques terapèutiques alternatives i, actualment, també de recomanació facultativa de què tracta aquest article no produeixen efectes secundaris; per què no tastar-les…

Aquestes teràpies són perfectament compatibles amb els tractaments dels diferents especialistes mèdics que, si cal, prescriuran fàrmacs. teràpies psicològiques o qualsevol altres que la medicina i la ciència actuals contemplin.

Els nostres cinc sentits estan directament connectats amb el nostre ànim i, per tant, amb la nostra salut. Una vella dita, per tenir una vida sana, versa: “Serenitat, tranquil·litat i bons aliments”. Tot això entra per la vista, l'oïda i l'olfacte.

La salut és el més gran dels tresors, tenir-ne cura és el nostre principal deure.