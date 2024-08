La tardor de la socialdemocràcia alemanya

Una imatge d'un Ple al Bundestag. Foto: Europa Press

La socialdemocràcia alemanya, coneguda per les sigles SPD, és el partit més longeu de la política alemanya i també dels partits socialistes i socialdemòcrates europeus. Fundat el 1863 a la ciutat de Leipzig, aquest any 2024, va complir 161 anys.

Actualment l'SPD, es troba dirigint el govern alemany en coalició amb el Partit dels Verds i el Partit Liberal. El seu Canceller Federal, Olaf Scholz està al capdavant del govern des del 2021. Des del 2005 al 2021, l'SPD va estar al marge de la conducció directa d'un govern. Si va participar en coalició amb la Unió Demòcrata Cristian (CDU) i la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU) en allò que es va anomenar la “gran coalició”.

La gestió en particular del Canceller Scholz, segons molts analistes, ha estat més que discreta. La ciutadania i així ho assenyalen els sondejos d'opinió percep un gran deteriorament i declivi la coalició de govern i, particularment, de l'SPD. Si haguéssim de fer una comparació històrica dels electors de l'SPD des de l'elecció de Canceller Federal de Gehard Schroeder el 1998, aquest arriba al 40,9% dels sufragis, per això l'SPD va iniciar el seu declivi electoral, l'elecció de l'actual Canceller Scholz arriba al 25,7%, el 2021. La baixa electoral ha estat molt rellevant en aquestes darreres eleccions federals. Els últims sondejos d'opinió situen l'SPD amb un 15% molt per sota de la CDU-CSU que té un 31% i el partit d'ultradreta, Alternativa per a Alemanya (AfD) que ronda un 17%. Un altre daltabaix electoral recent a agregar al compte a agregar al compte dels socialdemòcrates van ser els resultats de l'elecció a la Unió Europea (UE) on van rebre un magre 13,9%.

Els pronòstics als Estats Federats de Turíngia i Saxònia, Estats de l'exRepública Democràtica Alemanya (DDR), on es realitzaran eleccions aquest 1r de setembre, no són gens encoratjadors per als socialdemòcrates. Segons sondejos electorals d'opinió publicats per www.elelectoral.com, a Turíngia, l'SPD baixa 2%, situant-se en un 6%. Aquí l'AfD s'eleva a un 29%, la CDU en té un 21,5%, els Verds baixen a un 3%, l'Esquerra (Die Linke) baixa d'un 31% a 15,5% i la sorpresa la dóna el recent partit Aliança Sahra Wagenknecht (ASW), escissió del Partit Die Linke, que se situa en un 19% de la intenció dels vots. A Saxònia, les expectatives per a l'SPD són d'espant, arriba al 5,5%, a punt de quedar fora de la representació política d'aquest Estat. La CDU estaria en un 32,1% i l'AfD en un 31% d'intenció de vots. Els Verds estarien en un 5,5%, baixant el 3%, Die Linke, baixa d'un 10,4% a un 4,5% i el nou partit ASW se situa en un 13% de l'electorat. Caldrà esperar els resultats d'aquest 1r de setembre. El que és concret, segons sembla, és que partits com l'SPD, Els Verds i Die Linke, estan sent castigats i enviats a un lloc fosc i discret pels ciutadans d'aquests dos Estats de l'est alemany. A finals del mes de setembre, es duran a terme les eleccions a un altre Estat Federat de l'est, a Brandenburg, aquí l'SPD es veu més fort en la intenció de vots. Veurem en els resultats en aquest Estat, si l'SPD aconsegueix mantenir el 26, 2% que va obtenir a l'elecció anterior. Caldrà esperar això comicis en aquest estat, però, en opinió d'analistes polítics alemanys, s'està pavimentant el camí per a una gran derrota per a l'SPD a les properes eleccions federals de setembre 2025.

En aquest crític escenari polític s'obren interrogants importants per a aquest partit polític. Ha aconseguit sacsejar-se de l'empremta social liberal, adscrita al projecte neoliberal enarborat pel llavors Canceller Schroeder?, el qual erosiono en part l'Estat de Benestar que era un gran èxit de l'Alemanya Federal després de la 2a guerra mundial. Serà possible retornar a un camí més proper als orígens de la socialdemocràcia, per cert, adaptats als nous reptes que la societat alemanya i, global, reclamen: protecció de l'estat de benestar, més empatia amb els sindicats alemanys, defensa del medi ambient , enfortiment de polítiques de gènere, polítiques pel que fa a la migració i, de defensa de les minories LGBTI, entre altres mesures. En la seva política exterior, què tan apartats estan als orígens de l'SPD com un partit pacifista, antimilitarista i antiarmamentista, de solidaritat amb els pobles oprimits? quan s'observa el seu irrestricte suport de l'OTAN i el govern ucraïnès de Zelenski a la guerra contra Rússia com també el suport acrític al genocidi israelià a Gaza.

L'SPD continua sent projecte polític vàlid per a la societat alemanya?, podrà remuntar el tercer lloc en els sondejos d'opinió, darrere de la CDU-CSU i de la ultradreta AfD. L'opinió pública alemanya està relegant cada cop més l'SPD al llarg camí de la derrota. La conducció de l'actual coalició no ha respost a les expectatives que es tenien després dels 4 governs de la cancellera Ángela Merkel (CDU-CSU).