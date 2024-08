Augmenta la pressió migratòria a Ceuta i Melilla: diumenge van intentar creuar 1.500 persones

Un agent de la Guàrdia Civil espera l'entrada nadant d'un noi per la platja del Tarajal, el 5 d'agost del 2024, a Ceuta (Espanya). - Antonio Sempere - Europa Press

La delegada del Govern a Ceuta, Cristina Pérez, ha reconegut aquest dilluns que la ciutat viu una situació de pressió migratòria "extrema", amb una mitjana d'intents d'entrada de 500 persones del Marroc i Algèria al dia, "cosa que té Ceuta totalment desbordada". Només aquest diumenge passat ho van intentar 1.500 persones.

La delegada ha informat que les instal·lacions del Centre d´Estada Temporal d´Immigrants (CETI) es troben molt per sobre de la seva capacitat, amb al voltant de 800 residents malgrat tenir 512 places.

La Delegació també està treballant juntament amb el Govern local i el Ministeri de Joventut i Infància per comptar amb nous espais d'acollida de menors en cas que sigui necessari. "Hi ha instal·lacions que es poden habilitar per acollir menors i hi estem treballant", ha afirmat en una compareixença davant els mitjans de comunicació enmig de la pressió migratòria que viu la ciutat des de fa dies.

La mitjana de devolucions al dia oscil·la entre les 150 i les 200 persones, en virtut del conveni que permet a les autoritats espanyoles traslladar de tornada al seu país els homes marroquins que arriben de manera irregular a Ceuta.

Pérez ha reconegut que la pressió migratòria que pateix Ceuta actualment "és extrema i molt elevada", i que posa a prova el sistema que conforma la ciutat "i, al capdavall, l'Estat". Ha agraït la resposta oferida per les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat al fenomen migratori que s'està vivint.

La delegada ha informat que han estat reforçats els mitjans de què disposa la Guàrdia Civil, mentre que també ha subratllat el treball de la Policia Nacional, així com el de l'àrea de Menors.

Pérez també ha expressat el seu "especial agraïment" a les autoritats marroquines. "Vull donar-vos les gràcies des d'aquesta Delegació del Govern. I jo, personalment, com a delegada del Govern, vull agrair a les autoritats marroquines la feina que estan desenvolupant. No tenen una tasca fàcil, ja que no és senzill afrontar el que estan tenint en els seus costes i, malgrat això, la seva col·laboració és importantíssima per a la ciutat de Ceuta", ha afirmat.

Ha insistit en el valor de la tasca dels marroquins, "perquè no només estan desplegant els mitjans per contenir aquesta migració que ve a Ceuta, sinó que també estan admetent aquestes persones que, un cop a la ciutat, han de ser tornades a la seva país d'origen".

La delegada ha destacat que "sense ajuda, la situació seria molt més complicada", i ha manifestat que "el compromís del Govern d'Espanya existeix i està per i per preservar els interessos de la ciutat de Ceuta amb totes les garanties que els cossos legals li ofereixen”.