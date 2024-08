El demà és un combat

El meu avi, savi sorneguer on n'hi hagués ia qui els seus orígens camperols atorgaven una aura de coneixedor de la natura i de predictor meteorològic, acostumava a vaticinar: “Tal com s'està posant el cel, potser plogui… o potser no” . Mai no errava. Poc podem fer davant la força desencadenada dels elements. No així pel que fa al curs de la història. Només la humanitat la fa i la pensa. La història no està escrita per endavant ni es desenvolupa com un continuum inexorable d'esdeveniments. El seu camí està fet de bifurcacions i disjuntives que dirimeix el combat entre forces vives, determinant el destí de les nacions i de la pròpia civilització.

Els filòsofs serveixen per ajudar-nos a pensar aquestes cruïlles, per donar llum sobre elles. No cal esperar-ne un programa polític o una línia d'acció definida. La filosofia no val per donar respostes, sinó per formular les preguntes adequades i proposar enfocaments inèdits, abordatges que de vegades incomoden o que subverteixen punts de vista comunament acceptats. I per a pensador incòmode, ínclit a la provocació –i per moments fins i tot irritant amb la seva inclinació immoderada a les analogies freudianes–, l'eslovè Slavoj Zizek . Però els seus textos conviden a reflexionar i val la pena llegir-los. El seu treball més recent, “Massa tard per despertar. Què ens espera quan no hi ha futur?” (Ed. Anagrama) està ja disponible en castellà.

"És la realitat de l'esdeveniment - el fet que tingui lloc - allò que crea retroactivament la seva necessitat". És a dir, quan es produeix una guerra, una crisi o una catàstrofe humanitària, el passat anterior ens apareixerà com la concatenació lògica de successos que han conduït a aquest desenllaç. Doncs bé, davant l'incert i angoixant panorama mundial, Zizek ens convida a considerar altrament les alternatives: “No és que tinguem dues possibilitats: o catàstrofe militar, ecològica i social, o recuperació. Aquesta fórmula és massa fàcil. El que tenim són dues 'necessitats superposades'. En la nostra situació, cal que es produeixi una catàstrofe global i que tota la història contemporània avanci cap a ella, i alhora cal que actuem per evitar-la. Quan aquestes dues necessitats superposades s'ensorren, només se'n donarà una, per la qual cosa en qualsevol dels dos casos la nostra història haurà estat necessària.” En altres paraules: no cal esperar de la història cap veredicte. Les seves escribes no faran sinó aixecar acta del que ha passat sota l'epígraf de la fatalitat. A nosaltres correspon lluitar per un determinat desenllaç.

La crida a l'acció cobra tot el sentit davant la complexitat de la crisi de l'ordre global que estem vivint, davant d'un canvi climàtic indefugible, una guerra devastadora a les planes d'Ucraïna, el Pròxim Orient a un incendi total i les democràcies liberals amenaçades pel populisme i l'auge de l'extrema dreta… Per no parlar dels vaivens dels mercats financers, sempre a l'albur d'una dada macroeconòmica que faci evaporar-se ingents sumes de “capital fictici”… amb conseqüències molt reals per a empreses i treballadors. Tot això pot tetanitzar la ciutadania, sumir-la en un sentiment d'impotència davant de la magnitud de les forces en presència.

En vigílies de la primera conflagració mundial, ens recorda Zizek , Lenin plantejava així la disjuntiva davant la qual es trobaven les nacions: “O la revolució impedirà la guerra o la guerra desencadenarà la revolució.” Una alternativa respecte a la qual un altre filòsof, Alain Badiou , deia: “És efectivament la segona hipòtesi la que es va materialitzar a Rússia en el context de la Primera Guerra Mundial, ia la Xina en el context de la Segona. Però a quin preu! I amb quines conseqüències a llarg termini!” ( Je vous sais si nomux … Ed. Fayard). Així doncs, considera Zizek , “no es pot eludir la conclusió que cal un canvi social radical –una revolució– per civilitzar les nostres civilitzacions. No ens podem permetre albergar l'esperança que una nova guerra condueixi a aquesta revolució: una nova guerra significaria molt més probablement la fi de la civilització tal com la coneixem, amb els supervivents (si n'hi hagués) organitzats en petits grups autoritaris. I no ens hem de fer il·lusions: en cert sentit, la Tercera Guerra Mundial ja ha començat, encara que fins ara s'hagi lliurat principalment per delegació. Com més aviat ho admetem, més possibilitats haurem d'evitar el seu ple esclat. (També hauríem de tenir en compte que la Xina ja forma part de la guerra en curs, ajudant Rússia financerament i econòmicament). Tots volem la pau, però les crides abstractes a la pau no són suficients. (…) Avui, el pacifisme no és una opció, com deia Étienne Balibar .”

Però, doncs, en qui confiar? Què fer? En què consistiria avui aquesta revolució? El filòsof no té respostes a aquestes preguntes. Aquests desafiaments només poden ser encarats des d'un ampli esforç col·lectiu, social i polític. Tot i això, ens ofereix algunes pistes…

Escrit el 2023, amb anterioritat al 7 d'octubre, el llibre no esmenta la colpidora tragèdia de Gaza; però el seu discurs explica les tensions geoestratègiques que emmarquen el conflicte Israel-Palestina. "La ombrívola visió de (Samuel P.) Huntington d'un imminent xoc de civilitzacions pot semblar justament el contrari de la brillant perspectiva de Francis Fukuyama de la fi de la història sota l'aparença d'una democràcia liberal mundial." En realitat, ens diu Zizek , “el xoc de civilitzacions és la política a la fi de la història” . Els actuals conflictes etnicoreligiosos de caràcter identitari són la forma de lluita que millor encaixa amb el capitalisme global actual.” En aquesta voràgine, l'esquerra ha de superar els marcs conceptuals de la guerra freda, si vol recuperar-ne la raó de ser. I Slavoj Zizek no és gens amable amb algunes conegudes personalitats de l'òrbita progressista: “Els pacifistes que estan en contra de l'OTAN i de l'enviament d'armes a Ucraïna ignoren el fet clau que va ser l'ajuda occidental la que va permetre a Ucraïna resistir . (…) Els pacifistes, des de Chomsky fins a Peterson passant per Varoufakis , són les figures més menyspreables del nostre espai públic actual…”

“Recordem l'afirmació de Putin que 'hi ha dues categories d'Estat: el sobirà i el conquerit'. Des del seu punt de vista imperial, Ucraïna hauria de pertànyer a aquesta darrera categoria.” Però l'aversió de Zizek a un pacifisme que es rendeix davant d'aquesta obscenitat no se circumscriu a un pla moral. “Aquesta versió del 'pacifisme' només funciona si descuidem el fet clau que la guerra no és només per Ucraïna, sinó un intent brutal de canviar tota la nostra situació geopolítica. El veritable objectiu de la guerra és el desmantellament de la unitat europea propugnat no només pels conservadors nord-americans i Rússia, sinó també per l'extrema dreta i l'extrema esquerra europees: en aquest punt, a França, Mélenchon està en la mateixa posició que Le Pen .” Posat a polemitzar, el nostre autor no va amb melindres. Tot i això, no és mal moment per donar la veu d'alarma davant la incertesa de l'elecció americana - una victòria de Trump podria resultar fatal per a Ucraïna - i les dràstiques retallades en l'ajuda a Kíev que anuncia Alemanya, encotillada en un rigor pressupostari constitucionalitzat .

“Sí, l'Occident liberal és hipòcrita i aplica els seus exigents criteris de manera molt selectiva. Però la hipocresia vol dir que hom viola les normes que proclama, i així s'obre a la crítica immanent: quan critiquem l'Occident liberal, utilitzem les seves pròpies normes. El que Rússia ofereix és un món sense hipocresia, perquè no té normes ètiques globals i només practica el 'respecte' pragmàtic per la diferència. (…) L'única manera de defensar allò que val la pena salvar en la nostra tradició liberal és insistir sense descans en la seva universalitat: en el moment en què apliquem un doble raser, som tan 'pragmàtics' com Rússia.” Ucraïna i la democràcia paguen el preu d'aquesta hipocresia. Per què els Estats Units i la Unió Europea no pesen, amb tots els recursos al seu abast, sobre el govern d'Israel perquè aturi la sanguinària creuada? El Sud Global, inclosa l'esquerra llatinoamericana, retreu a Occident la seva actitud… i facilita el camí a l'expansió d'altres potències que, com Rússia als països del Sahel, no fan més que confortar juntes militars colpistes a canvi de l'extracció de preuats minerals. (Per cert, l' Àfrica Corps de Putin , remei de l'exèrcit de mercenaris Wagner que ha anat desplaçant les forces franceses a Mali, Burkina Fasso o Níger, pot inscriure algunes matances de civils, però no una contenció dels grups gihadistes , que segueixen guanyant terreny en aquests països). Per això, insisteix Zizek , “per contrarestar realment Putin hauríem d'estendre ponts cap a la resta del món, cap als països al costat de les fronteres d'Europa, molts dels quals tenen una llarga llista de greuges plenament justificats contra la colonització i l'explotació occidentals. No n'hi ha prou amb 'defensar Europa': la nostra veritable tasca és convèncer els països del tercer món que, davant dels nostres reptes globals, els podem oferir una opció millor que Rússia o la Xina. Els hem de convèncer amb fets: poniendi fi a la nostra actual explotació neocolonialista ecològica i econòmica, alleujant la càrrega del deute, resolent les crisis que provoquen emigracions massives, creant una coordinació sanitària mundial perquè deixin de produir-se pràctiques manifestament injustes com l'acaparament de vacunes. ”

Més enllà del seu pes relatiu al PIB mundial, el destí d'Europa és al cor de les tensions actuals a escala global. “Una Europa unida representa algun tipus de socialdemocràcia”, diu Zizek . En efecte. L'avenç en la construcció europea només es pot donar en termes de desenvolupament federal, d'harmonització social i fiscal, de planificació ecològica, d'enfortiment de la democràcia en unes societats multiracials… Aquest és el camí de la revolució pendent i un referent que supera els límits geogràfics del vell continent. “ Putin ha perseguit durant anys la política de '¡Que es fota Europa!', de desmantellar-la mitjançant el suport al Brexit, al separatisme català, a Le Pen a França, a Salvini a Itàlia… Aquest eix antieuropeu que uneix Putin amb certes tendències de la política nord-americana és un dels elements més perillosos de la situació actual…”

A través de la seva reflexió, Zizek reclama l'acció d'una esquerra que no reconeix a la cultura woke de la postmodernitat ( “El wokeisme funciona de facto com un dogma religiós secularitzat” ) i que hauria de retrobar els seus valors en el combat social, “situant-se al costat dels qui es rebel·len” . És la nostra tasca posar-la dreta per pesar sobre els esdeveniments. No hi ha un futur determinat, només hi haurà el món que decanti la lluita. El matí és un combat.