Els paralímpics espanyols disposats a conquerir París amb medalles

José Manuel Ruiz en acció als Jocs Paralímpics de Tòquio 2020 - EP

Aquest dimecres, 28 d'agost, s'inicia a París la dissetena edició dels Jocs Paralímpics, amb cerimònia inaugural als Camps Elisis on els esportistes desfilen amb la il·lusió i el sacrifici que els ha suposat poder arribar a les competicions. Són mereixedors d'estar a París i competir en igualtat de condicions, és més, gosaria dir que, com ha passat en la majoria d'ocasions, aconseguiran més medalles que els olímpics. Les diferents competicions esportives podran seguir-se per TVE, que oferirà una cobertura àmplia en directe i un programa diari per repassar la jornada i dur a terme entrevistes amb els atletes.

És que TVE, la televisió pública, ha de complir aquesta funció pública i social d'informar, de tenir presents tots els sectors de la societat. El sector de la discapacitat ha de ser atès, tenir-hi presència. Fins fa pocs anys, els esportistes amb discapacitat eren els pobres de l'esport. Canviar la mentalitat ha costat el que és seu i és just dir-ho que, gràcies a la lluita de persones com Miguel Carballeda, president del Comitè Paralímpic Espanyol i president de l'ONCE, persona molt involucrada i tossuda a l'hora de lluitar pels drets de les persones amb discapacitat, s'ha aconseguit aquest reconeixement dels drets i la visibilitat dels esportistes. Una lluita que està donant resultats.

Els Jocs Paralímpics de París 2024 seran el trampolí definitiu dels nostres paralímpics, que no ens defraudaran i que necessiten que se'ls doni suport des de la distància. Tot i que hi haurà moltes persones que s'hi han desplaçat per animar-los, i gaudir dels triomfs en viu i en directe.

Aquests jocs de París també seran recordats perquè s'ha fet justícia després de tants anys en què la discriminació dels atletes paralímpics ha estat present. Va ser el 14 de maig passat al Senat quan la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, anunciava l'equiparació dels premis econòmics per als medallistes olímpics i paralímpics. Finalment s'atenia la petició del Comitè Paralímpic Espanyol que també ajudarà a finançar les medalles obtingudes.

París 2024, la cita Paralímpica que posa de manifest que l'esport és una manera més d'integració de les persones amb algun tipus de discapacitat, que no li impedeix participar en qualsevol esport. La voluntat a l'hora de la pràctica esportiva és un acte inclusiu perquè “la por és la discapacitat més gran de totes”. I si alguna cosa no tenen les persones amb discapacitat és por, i sí il·lusió, esperança i esforç per aconseguir els seus somnis. Deia Stephen Hawking, físic teòric, astrofísic, cosmòleg i divulgador científic britànic que “la vida és una cosa meravellosa i hi ha tantes coses a fer”. Hawking ha estat un bon exemple de persona amb discapacitat que va arribar a complir els somnis.

Al llarg de les diferents competicions, els esportistes espanyols estaran acompanyats pels seus familiars, amics, la Reina Leticia, la Infanta Elena, diversos ministres del govern d'Espanya… El president del Govern, Pedro Sánchez, també hi serà present, igual que alguns presidents comunitats autònomes. Com sempre, el CERMI, serà present a París amb el seu president Luís Cayo animant els nostres atletes.

També cal agrair a les empreses patrocinadores que contribueixen com a patrocinadores del Pla ADOP, que fan possible la preparació dels esportistes espanyols i que estaran presents a les grades aplaudint.: CaixaBank, Iberdrola, Iberia, Telefónica, Renfe, TVE, entre d'altres.

Bones jornades, il·lusió i moltes medalles per als paralímpics espanyols.