La prostitució de l'esperit olímpic

El passat 13 d'agost del 2024, van ser clausurats, a París, els Jocs de la XXXIII Olimpíada de l'era moderna. Hi van participar els 204 països reconeguts i convidats pel COI, excepte Rússia, Bielorússia i Guatemala. Només un nombre simbòlic d'atletes russos (uns 13, dels més de 335 possibles) van participar com a “Atletes Neutrals Independents” (sense bandera ni himne russos).

JJ.OO. a l'antiga Grècia

Els primers jocs olímpics van tenir lloc el 776 a. de C. Es van celebrar —cada 4 anys, a Olímpia— fins al 393 dC. de C., ie durant gairebé 12 segles. Van ser, sobretot, una celebració religiosa, amb rituals, sacrificis i cerimònies en honor a Zeus. Sense embragatge, van tenir també implicacions culturals i esportives; comercials i econòmiques (van afavorir les activitats comercials i el flux de turistes, que van impulsar les economies locals); polítiques (van contribuir a la unificació de les ciutats-estat de tota Grècia); i socials (per la gran mobilització despectadors i participants). Van ser, a més, un símbol de pau i de cooperació entre les diferents ciutats-estat gregues.

La rivalitat dels atletes durant les proves esportives era un reflex de la rivalitat i la recerca de prestigi que existia entre les ciutats-estat. Per això, guanyar una prova era un motiu d'orgull tant per a l'atleta com per a la ciutat-estat, ja que els èxits esportius eren un transsumpte del poder i de la grandesa de la ciutat-estat, bressol dels guanyadors.

Els atletes guanyadors rebien una corona d'olivera. En tornar a les seves pàtries noies (ciutat-estat) eren rebuts amb tots els honors i victorejats com a autèntics herois. D'altra banda, ingressaven a la “ llista de la glòria ” (com els actors d'avui al Boulevard de la Fama de Hollywood), de manera que es produïa un reconeixement oficial, i passaven a la història. Als més famosos se'ls posava, a més, una estàtua a les seves ciutats-estat. Davant d'aquestes recompenses, es podria afirmar que el desig de triomfar, i no els diners, eren el principal incentiu dels atletes.

Un temps abans de l'inici dels Jocs, durant la celebració dels mateixos i un cert temps després, es declarava la “ treva o pau olímpica ” a tot el territori grec. Aquesta permetia a atletes i espectadors viatjar en pau i seguretat cap ai des d'Olímpia, i participar als Jocs sense por de conflictes ni guerres. La treva era, per altra banda, donar a les ciutats estat en conflicte una oportunitat per al diàleg, la negociació, l'acord i la pau. Si alguna ciutat-estat la contravenia, era exclosa de la participació als Jocs. I si, una vegada iniciats, alguna ciutat estat violava la treva, havia d'afrontar importants multes, alhora que els seus representants eren expulsats dels mateixos.

JJ.OO. de l'era moderna

Els jocs de l'antiga Grècia van ser recuperats —després d'haver estat prohibits per l'emperador Teodosi I el 392— per iniciativa del baró Pierre de Coubertin el 1896. En aquesta data va tenir lloc, a Atenes, la primera edició dels Jocs de la era moderna. Els uns i els altres tenen punts comuns, com no podia ser d'una altra manera. Només cal consultar, a la Carta Olímpica (CO), els “ Principis fonamentals de l'olimpisme ” (cf. p. 8-9), on s'expliciten els valors, els objectius així com l'esperit que els anima.

La teoria està molt bé, però els bons propòsits són molt lluny de la realitat. Per això, es podria afirmar que alguns aspectes de l'esperit olímpic prístí han fet mutis pel fòrum des de l'inici dels Jocs de l'era moderna. En efecte, per il·lustrar aquest abandonament o prostitució de l'esperit olímpic, només cal recordar com dos principis bàsics, per donar només dos exemples, han estat violats alegrement: la “ neutralitat política ” i la “ treva olímpica ”.

Pel que fa a la “ neutralitat política ”, hem de constatar que els JJ.OO. de l'era moderna sempre han conviscut amb les tensions i pretensions geopolítiques globals i n'han estat un reflex; han estat l'instrument simbòlic per continuar la confrontació i la rivalitat entre països, per mesurar les forces per mitjans no violents ni cruents. La “ neutralitat política ”, una de les condicions bàsiques dels Jocs, ha estat reiteradament una quimera. Així, per exemple, els de Berlín del 1936 van ser un aparador de l'Alemanya nazi i un blanqueig del règim de Hitler; o, durant la Guerra Freda, els EUA i l'URSS van competir per endur-se el gat a l'aigua. En els darrers temps, s'hi han unit la Xina i altres països emergents (els BRICS).

Avui, tots els països volen participar-hi, per ser l'esdeveniment esportiu més gran del món i per l'enorme visibilitat que donen tant als esportistes com als països participants o organitzadors, que els utilitzen per reforçar la projecció, el prestigi i la imatge. internacionals. Així, a París 2024, més de 4.000 milions de persones els van seguir per televisió. I, una vegada més, durant dues setmanes llargues, els Jocs han continuat sent el Panem et circenses , que ha entretingut la comunitat humana universal, alhora que l'han distret d'altres ocupacions o preocupacions més importants i vitals.

En relació amb la “ treva olímpica ”, que exigeix pausar les guerres i els conflictes, podem i hem de preguntar-nos: Per què Israel i Palestina sí que han pogut participar en els Jocs de París; i per què Rússia i Bielorússia, no? Israel, Palestina, Rússia, Bielorússia i Ucraïna estaven en guerra durant els Jocs de París, guerra que s'ha mantingut després: Rússia i Bielorússia (agressors), contra Ucraïna (agredit); i Israel (agredit), contra Palestina (agressor). Segons el COI, Rússia i Bielorússia havien trencat la “treva olímpica” i, en conseqüència, van ser excloses dels Jocs de París. Ara bé, aquest no va ser el cas de Palestina i Israel, països que es troben també en guerra de legítima defensa per part d'Israel contra Palestina, des del sagnant i indiscriminat atac terrorista de Hamàs del 7 d'octubre del 2023. Aquesta massacre de Hamàs és a l'origen, per part d'Israel (agredit), de la resposta exterminadora, genocida i preventiva contra els terroristes de Hamàs (agressor) i no contra el poble de Palestina. A més i malgrat haver provocat la guerra israelianopalestina, Palestina no ha estat objecte de censura ni d'exclusió dels Jocs de París. Tot i això, la “treva o pau olímpica”, en aquests casos, hauria permès donar una altra oportunitat al diàleg ia la pau.

Aquests no són els únics casos d'enfrontament violent, provocats pel poder de la raó de la força i no pas pel de la força de la raó. Avui són nombroses les guerres locals o els enfrontaments civils, oblidats pels mitjans; avui són nombrosos els països on regna el terror de dictadures o tiranies, font de repressió, injustícia, cleptocràcia, arbitrarietats, etc.

Les dues vares de mesurar

En els casos ressenyats, es produeix una violació de dos valors fonamentals de la Carta Olímpica (CO): la “ neutralitat política ” i la “ treva olímpica ”. Per aquest motiu, podem afirmar i afirmem que, als Jocs de París 2024, el COI ha fet servir dues vares de mesurar, provocant una prostitució de l'esperit pristi dels Jocs i una discriminació. A més, ens podem preguntar si els Jocs, alguna vegada, van ser apolítics i un fre contra les guerres. I, per això, davant d'aquesta manca de coherència del COI, també podem preguntar-nos: Per quan uns JJ.OO. en un dels països del Golf, com va passar al Mundial de Futbol a Qatar el 2022? El poder dels petrodòlars i la necessitat que tenen certs països de blanquejar els seus règims antidemocràtics i dictatorials fan que la FIFA o el COI es venguin al millor postor o, més ben dit, corruptor.