López Obrador, l'assassinat de 43 estudiants i el perdó que no arriba

El president de Mèxic, AMLO - EP

Aquesta setmana, Mèxic torna a ser notícia –no hi ha setmana que no ho sigui– per dos motius: aquest 26 de setembre es compleixen 10 anys de la desaparició de 43 estudiants d'Ayotzinapa, els cossos dels quals no van ser trobats. Aquest succés va ser un dels casos més traumàtics de la història recent de Mèxic. L'assassinat d'aquests estudiants va passar sota la presidència de Peña Nieto i no ha estat aclarit per López Obrador, un president que per tapar el que passa al seu país es busca enemics fora i així desviar l'atenció. La segona, per l'actitud hostil de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que en un gest que la defineix i que segueix la línia del seu antecessor i mestre, no ha convidat el Rei Felip VI a la presa de possessió que tindrà lloc la setmana que ve .

La resposta del Govern d'Espanya davant d'aquest gest ha estat la denuncial i no enviar cap membre del Govern a l'acte. Una actitud que l'honora després dels múltiples exabruptes emesos per l'encara president en funcions López Obrador, que perquè no es parli dels greus conflictes interns desvia l'atenció cap a Espanya i la seva presència ja fa més de 500 anys al seu país. Fa temps que l'il·lustre governant exigeix que es demani disculpes als pobles indígenes de Mèxic per les “atrocitats” comeses durant la conquesta espanyola i l'etapa colonial. Com ni el govern, ni el Rei van respondre a la seva petició, ja que no convida el Rei d'Espanya, que titllen de prepotent per no respondre a la seva carta, que no era precisament gaire poètica.

Mèxic és un país gran on conviuen la bona gent amb un nodrit mostrari de vàndals, narcos, guerrillers i infiltrats entre altres espècies. Els segrestos, les extorsions, són a l'ordre del dia. Cada any són assassinades unes 3.000 dones, nenes i adolescents. D'aquests assassinats només un de cada quatre és investigat. La impunitat és la tònica que domina amb aquests assassins. El país manté nivells tan alts de violència i el 2023 es van registrar 30.523 assassinats.

A la situació d?inseguretat se li uneix la pobresa. Segons dades del 2022 a Mèxic hi havia 46,8 milions de persones en situació de pobresa, és a dir, el 36,3% de la població i 9,1 milions de pobresa extrema, un 7,1%. Unes xifres tan alarmants que hauria de fer vergonya al seu president que parla de situacions passades fa tants segles, sense preocupar-se realment pel que té en temps real, en un país on cada dia més habitants s'embarquen en la trista aventura de mirar de passar il·legalment als Estats Units a la recerca d'una vida digna, i un futur per a ells i els seus fills, perquè el seu país no els ho ofereix. Deia l'escriptor mexicà i premi Nobel, Octavio Paz que “per al mexicà la vida és una possibilitat de xingar o de ser xingat”.

Resoldre els problemes dels seus ciutadans, lluitar contra la corrupció, oferir seguretat, treball, educació, sanitat i demanar perdó a totes les famílies que han patit la pèrdua d'un dels seus membres en mans d'aquelles bandes d'assassins que queden impune, alguns dels quals els quals pertanyen als cossos policials, haurien de ser uns dels seus objectius. Primer són les persones, després el populisme, que amaga la ineptitud.

Aquest 26 de setembre les famílies dels dels 43 estudiants assassinats tornaran a recordar la data en què el futur dels seus fills va quedar sota la terra, en algun lloc que desconeixen i no podran tenir-los al cementiri per poder-los visitar i sentir que són tanques, com a persones. La veritable realitat de López Obrador com a president de Mèxic és aquesta. Ara. la seva successora, sembla que com a alumna avantatjada no canviarà gaire la seva política, com s'està apreciant mancant una setmana per fer-se càrrec del govern. Com deia amb el seu peculiar llenguatge i estètica el gran Mario Moreno, més conegut com a Cantinflas, “per mi totes les idees són respectables, encara que siguin “ideetes” o “idiotes””.