Hibernació i oportunitat

No fa vint anys que 'Ciutadans-El Partit de la Ciutadania' va néixer en unes circumstàncies que el van configurar com un partit amateur . El principal avantatge d'això va ser la frescor. El principal inconvenient és haver anat en un tobogan que va facilitar la caiguda lliure. El líder que el va fer pujar el va estavellar. Va negar els seus trets més originals i va imposar la seva voluntat capritxosa i egòlatra. Després d'incendiar -ho tot , va fer una espantada i, pretenent donar lliçons a dretà i sinistre, va ser fatídic i deslleial amb què va ser el seu partit.

Anar amb tobogan resulta espectacular i és excèntric (et deixa fora del centre). Pel projecte d'un partit és un desgast seriós i acaba cansant els votants. En qualsevol cas, ni la nostàlgia pel que va poder ser ni el desencís pel que no es va fer haurien de ser alimentats, són estats transitoris que si es prolonguen i enquisten apaguen la vitalitat i impedeixen anar cap endavant. L'assumpte és no deixar de ser qui s'és (encara en absoluta minoria) i no canviar-se de jaqueta .

Teoria i maneres de fer. Es pot dir que la majoria dels antics votants de Cs es decantava preferentment per un projecte social-liberal, el que caracteritza el liberalisme igualitari (promotor de la igualtat social, sense distincions de cap mena en considerar els ciutadans) i guarda sintonia amb la idea socialdemòcrata. Cal parlar de la coherència d'una línia política que està diferenciada de les altres i que, alhora, hi té lògiques concomitàncies. Però també cal parlar de l'actitud de bona part de la cúpula a faltar el respecte a causa de militants i electors, i que ha acabat fent malbé el partit (per si no hagués estat poca la tasca de sapa que diversos partits van fer servir per a fagocitar-ho o anul·lar-ho).

Tot i això, l'espai polític hi és, lliure, solt, disponible. Avui dia, el que no hi ha és espai electoral per a una opció política que en una democràcia avançada i estable és insubstituïble.

Entenc que Cs haurà de tornar a presentar-se com una plataforma per tenir possibilitats de tornar amb força a les institucions. En el cas d'aconseguir-ho, la seva reaparició no seria, és clar, la parusia (la segona vinguda de Crist al final dels temps), però sí que podria ser una magnífica oportunitat de contribuir eficaçment al millor funcionament del sistema democràtic.

Els dirigents polítics de Cs més honrats i insubornables que segueixen en la formació estan majoritàriament cremats . Em sembla inevitable que així sigui després de comparar la seva enorme feina i afany amb els magres resultats electorals que els han apartat del quefer polític; una retracció obligada. Encara que segueixin fent pinya, no es pot comptar amb ells per reflotar l'organització, estan extenuats perquè es van desviure en va. Desestim que Cs es dissolgui, crec que cal acollir-se a la hibernació (i que els babaus bots es mofen tot el que vulguin com a pobres deficients que són). Aquest somni hivernal consisteix a procurar un rearmament ideològic i cultural. Es dirà que és molt poca cosa, però és el camí: Paciència i remenar, fer el que es pot fer i esperar que sorgeixin nous i atractius líders polítics que aprofitin les oportunitats que es donin per ressorgir.

Hi ha una necessitat imperiosa de combatre l'estupidesa pública que ens inunda, de saber anar a contracorrent i valorar el coneixement objectiu, sense autoenganys i de forma cohesiva. ¿No és gaire greu que gairebé un 80% dels adolescents espanyols digui que no se'ls ha ensenyat a qüestionar-se si una notícia és falsa o no ho és? Per aquesta escletxa s'ha anat imposant una fraseologia que distorsiona el significat de les paraules, de manera que fa impossible el debat democràtic. Hi ha un bombardeig continu de significants buits i en això consisteix la vida política espanyola: en babades. El molt andorrà Jordi Pujol argumentava així que els catalans 'som una nació': “Perquè sinó, què som, una regió?”.

Fa uns anys, l'historiador Ángel Viñas va extreure aquesta frase d'un informe alemany a finals del 1936: “Ser alemany vol dir avui ser enemic del comunisme, també a Espanya”. Per a Franco, ser comunista (o qualsevol dels seus altres dimonis particulars) suposava ser antiespanyol. Els néts de Pujol que no van amb l'Aliança del Ripollès vénen a dir que “ser català és ser antifeixista”. Ignorants uns i ignorants uns altres, tots dolents i soquets.

Borges va escriure que “no podem concretar-nos a allò argentí per ser argentins”, i va rebutjar que ser-ho fos una mera afectació, una màscara . Les identitats van lliures, lleugeres, soltes. Què es pretén de cada persona? Que sigui allò que vulgui i pugui ser, que sigui lliure mentalment i físicament. Que pugui dir que tota terra estranya és pàtria per a ella i que a tota pàtria està com en terra estranya; sense pagar peatge de servitud als senyors de la terra.