L'hora inexistent

Vaig treballar durant trenta i tants anys a Radio Nacional de España i guardo d'aquella llarga experiència un record inoblidable entre moltes altres i no menys poderoses raons perquè vaig tenir l'ocasió de compartir redacció, estudis i micro amb algunes de les més grans figures de la professió de les que sempre vaig aprendre coses útils. Vaig gaudir a més d'amistats que no s'han interromput fins que algunes no ens han anat abandonant per exigència vital. Doncs bé, recordo que aquesta emissora es caracteritzava per marcar el pas oficial de les hores, bé segons el rellotge de la Porta del Sol, bé del situat al Palau de Comunicacions (avui, seu de l'Ajuntament de Madrid). Hi havia un moment concret en què la informació s'expressava de manera curta i lapidària. Era quan se sentia: “És migdia”. O sigui, les dotze del matí. I tot seguit el locutor o locutora afegia: “L'Àngel del senyor va anunciar Maria…”, continuant amb el prec complet de l'Àngelus perquè Espanya va ser durant quatre dècades “un Estat catòlic, social i representatiu” com deia la Llei de Successió de 1947.

La constitució del 1978 va fer del nostre país un Estat laic i l'emissora pública va canviar alguns detalls com el de deixar de resar l'Àngelus. Però no va variar el fet que el migdia sigui el moment en què el sol arriba al seu zenit, cosa que marca el terme del matí. Per això a partir de llavors s'inicia la tarda i quan ha passat una hora ja no és migdia, sinó la una de la tarda. El cas és que, com a conseqüència del cada cop més degradat ús del llenguatge, s'ha anat generalitzant ús inadequat del terme i no és estrany sentir que algú anuncia “la una del migdia” i fins a “les dues del migdia”! Quan començarà la tarda per a aquests individus? Perquè el cas és que ningú no parla de “la una de la mitjanit”, sinó de “la una de la matinada”, com és de llei.

M'entristeix l'empobriment progressiu que experimenta l'ús habitual de la nostra llengua, però el que em posa els pèls de punta és escoltar aquest destí en la mateixa sintonia d'alguna de les emissores de RNE que han estat orgull i preu en el maneig de l'espanyol parlat . Imagino que la presidenta de la Corporació RTVE ha de caminar desarborada amb la plètora de problemes que assetgen l'ens públic, la més recent de totes el fiasco en les oposicions recents i fracassades per a ingrés de nou personal. Però seria molt d'agrair que en un moment de calma algú amb prou autoritat recordés l'existència del “llibre d'estil” o simplement l'imperi del sentit comú en qüestió tan senzilla com la correcta denominació de l'hora solar. Tot i que ara al migdia ja no se'ns convida a resar l'Àngelus.