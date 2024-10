Pedro Sánchez, Dr. Cum Frau i semianalfabet

Foto: EuropaPress

Ja fa uns quants anys, vaig redactar i difondre dos textos sobre el compulsiu troler i okupa de la Moncloa, Pedro Sánchez. En el primer, “ Pedro Sánchez, Dr. Cum Fraude ” (2020), denunciava el plagi de la seva “fake” tesi doctoral, que denota que el susdit o és un gandul redomat o no sap investigar ni redactar o ambdues coses alhora . En el segon, Pedro Sánchez, psicòpata ionqui del poder (2022), descrivia l'addicció patològica al poder, a qualsevol preu, de l'inquiokupa de la Moncloa.

Avui, des de l'estricte punt de vista d'aquesta ciència anomenada lingüística, en què em vaig formar ia la que he dedicat la meva vida professional, ens ocuparem de verificar si és també un “ alfabet ” o un “ analfabet ” o un “ semianalfabet ” de llibre.

Les 4 regles d'una expressió lingüística bona i cooperadora

Quan parlem o escrivim, normalment produïm un enfilall o rosari o conjunt de frases, però relacionades i encadenades entre si. D'aquesta manera, per exemple, (1) “ Pere està malalt. M'agrada el xampany. Està plovent ” no és un text, malgrat que cadascuna de les frases estigui ben formada; en efecte, són simplement frases juxtaposades, en què es passa d'una idea a l'altra, sense solta ni volta. Tanmateix, (2) “ Pere està malalt. Per això, ha anat al metge. I, en conseqüència, està de baixa ” és un autèntic text; es tracta de 3 frases ben formades, interrelacionades i encadenades semànticament (tenen un fil conductor) i, a més, gràcies a connectors.

Ara bé, perquè el producte oral o escrit del nostre ús d'una llengua sigui realment un text, la interrelació entre les frases no és suficient. Per això, perquè el qui parla o escriu sigui considerat un “alfabet” ha de respectar obligatòriament 4 regles, anomenades “regles de bona formació textual”.

La primera és la “ regla de la repetició ”: perquè un conjunt de frases sigui un veritable text cal que cadascuna de les frases repeteixi explícitament o implícitament una part de la informació de la frase o frases que precedeix(n); en el cas de (2), es repeteix implícitament la informació “Pedro” (cf. 2, “ut supra”).

Segons la segona regla, anomenada “ regla de la progressió ”, un autèntic text, oral o escrit, no pot repetir només una informació del “co-text” (context lingüístic) que precedeix; cadascuna de les frases ha d'aportar informacions noves perquè el text avanci, progressi. Així, (3) “ En menjar, Pere fa soroll. Pedro, en dinar, fa soroll. Pedro fa soroll en menjar ” no és un autèntic text, ja que no es respecta aquesta segona regla i repeteix sempre la mateixa informació.

La tercera regla, la “ regla de la relació ”, postula que les relacions que establim lingüísticament, en parlar o escriure, han de correspondre a autèntiques relacions en el món extralingüístic, real. Així, a (1), cf. “ut supra”, les relacions semàntiques entre les tres frases no corresponen a res al món real; són incongruents, incompatibles, no pertinents. I, per tant, no constitueixen un text veritable.

La quarta i última, la " regla de la no contradicció ", explicita que no podem afirmar alguna cosa en un text o una frase d'un text i verbalitzar el contrari en el següent o següents textos o frases. Així, per exemple, (4) “ E. Lluch va ser assassinat per ETA el 1999. Avui és professor a la UB ” tampoc és un text, ja que verbalitza dos continguts semàntics contradictoris.

Blanc i en ampolla

Només cal consultar l'hemeroteca per constatar que la casta política, en general, no respecta la “regla de la no contradicció”. Per això, en mentir i contradir-se contínuament, les seves paraules se les emporta el vent i són paper mullat.

Aquest comportament forma part del vostre ADN. I, en particular, forma part de l'ADN del President del Govern, Pedro Sánchez , el Dr. Cum Fraude, redomat mestre en l'art de mentir, sense ruboritzar-se, sense immutar-se. Alguns mitjans han quantificat les seves mentides des que ell, el “Rei del Bulo”, va increpar Rajoy, en un debat del 2018, amb la mentida: “els espanyols es mereixen un Govern que no els menteix”. Des de llavors, alguns mitjans han quantificat unes 600 mentides ; unes altres, unes 300;

I els seus bulls són propalats, com lloros o papagais, pels seus submisos peons del Govern o del PSOE. Ara bé, quan se'ls recorda i es critica la cascada de mentides que, des de fa anys, ha verbalitzat l'okupa de la Moncloa, tant ell com els seus portaveus anomenen “ canvi d'opinió ” fer el contrari del que va dir que faria o que no faria. La contumàcia en els canvis d'opinió per part de l'okupa de la Moncloa ens autoritza a recordar-li la cita de Ciceró que, al seu dia, Felipe González li va endinsar a Zapatero davant els seus constants cops de banda: "Rectificar és de savis i de necis haver-ho de fer diàriament”; o encara pitjor “romandre en l'error”, rematava Ciceró.

Sobre la base de la cascada de mentides rastrejades a l'hemeroteca oa la sonoteca, hem de concloure, des del punt de vista lingüístic, que el Dr. Cum Fraude no sap expressar-se lingüísticament, en no aplicar la “regla de la no contradicció” (cf. “ut supra”). Per tant, blanc i en ampolla, el que diu no té cap sentit, no té cap valor i, per això, es pot i cal afirmar que l'inquiokupa de la Moncloa és un semianalfabet en tota regla: “ medi ” o “ gairebé ” (cf. “ semi- “) analfabet, per l'ús que fa del llenguatge.

Ara bé, els analfabets o semianalfabets són legió a Espanya. No hem d'oblidar que els que escolten i voten Pedro Sánchez (gairebé 8 milions de votants) no tenen capacitat d'anàlisi i estan cecs i sords, ja que tenen molta ideologia i molt poca o cap biblioteca, com li agrada dir a A . Pérez-Reverte . A més, com va dir també Jovellanos , “la ignorància sempre és cega. No coneix el bé per seguir-lo, ni el mal per evitar-ho”. Per això, s'empassen les mentides i el segueixen votant cegament. Així s'ajunten la gana amb les ganes de menjar. I tot això és possible amb la necessària i vergonyosa col·laboració coadjuvant dels mamporreros mitjans de comunicació i dels periodistes “ensobrats” i “pespebrats”.