Educar-se en el consum

Un jove amb un smartphone - Canva Pro @Vadreams

Com és ben sabut, els telèfons mòbils no són només telèfons: són càmeres de fotos, agendes, despertadors o caixes de música, una sorprenent concertació de mecanismes. Ja fa vint anys que l'ús del mòbil entre els alumnes de Primària per trucar diàriament no arribava al 10%, arribava a una quarta part entre els de Secundària i una tercera part entre els de Batxillerat. No tinc a mà dades més recents, però és una informació fidedigna que recullo d' addicció a les noves tecnologies, en adolescents i joves (llibre coordinat pels psicòlegs clínics Enrique Echeburúa, Francisco Javier Labrador i Elisardo Becoña).

Quan hi ha una afició, es distingeix si és controlada, exagerada o addictiva. De vegades s'utilitzen termes tècnics com a ús disfuncional o ús problemàtic (expressió que eludeix concretar el grau d'abús que suposa l'etiqueta 'addicció') , que en el cas d'Internet pot aparèixer a qualsevol edat i en qualsevol situació socioeconòmica, si bé, el grup de més vulnerabilitat a la dependència, se situa entre els adolescents i els joves. Una dedicació desajustada o desmesurada a una activitat assenyala alguna mena de compensació mitjà oculta. Així passa amb el joc patològic o amb la ingesta de productes: menjar, beguda (en particular, l'alcohol), tabac i diferents tipus de droga. O amb la compra compulsiva i l'addicció al sexe oa la feina. És evident que l'educació en el consum esdevé fonamental en qualsevol tasca humana.

Ser conscients de les emocions, identificar-les i qualificar-les suposa treballar a la nostra educació ia la dels altres. Permet expressar-les lliurement i prevenir qualsevol tipus d'addicció. L'estil parental és important en aquesta tasca per identificar i expressar les emocions. Així, a les famílies trobem diferents estils: negligent, permissiu, equilibrat i autoritari , els quals no requereixen més aclariment. No cal dir que l'equilibrat és el preferible pel respecte responsable que implica. És cabdal que els fills percebin en els pares l'exercici continuat d'una funció protectora que aporta estabilitat emocional per viure amb tranquil·litat i sensació de seguretat. Hi ha una zona on som capaços de pensar i sentir alhora i afrontar les situacions de la millor manera possible. S'anomena finestra de tolerància i se'n poden ampliar els marges.

La funció paterna evoluciona en el temps i s'ha d'adaptar a la maduresa dels fills, que és l'objectiu irrenunciable de qualsevol lligam educatiu i familiar. La resta és una font de problemes seriosos.

Si es parla del temps dedicat a Internet, per exemple, és clar que és preferible reservar una hora diària tota la setmana que set hores seguides un dia. Cal posar límits adequats a l'edat i identificar situacions de risc (d'una compulsió amb efectes perjudicials ), preveure problemes específics a llarg termini i aprendre a fer canvis a l'estil de vida. Els psicòlegs abans esmentats refereixen una consciència molt baixa entre nosaltres dels problemes que ens poden esperar: “manquem una cultura del risc, a la qual cosa s'afegeix que els conceptes d'addicció i abús tendeixen a ser trivialitzats” i ens autoenganyem.

Un dels factors que triplica el risc de conducta disfuncional d'Internet és el joc en línia. Hi ha un percentatge fix d'adults amb problemes més o menys greus de joc. Tenen el joc com a centre de les seves vides, una porta oberta al descontrol ia problemes seriosos de conducta. La incertesa d'obtenir recompensa, pròpia del joc, oscil·la entre allò responsable o controlat i allò patològic; en aquesta estimació es consideren diferents nivells.

L'obsessió compulsiva en el joc passa per centrar-s'hi exclusivament, tant en habilitats com en relacions; suposa així mateix la distracció de les obligacions professionals o de les tasques escolars. Produeix trastorns seriosos. Regulem així les emocions recorrent a conductes compulsives, pretenem alleujar un malestar. Però, de manera progressiva, aquest alleujament és cada cop de menor intensitat i de més curta durada.

Al joc es pot parlar de l'afany d'explorar i assolir prestigi, però també de la dissociació que consisteix en l'interès per evadir-se de la realitat i identificar-se amb l'avatar virtual. Gairebé la tercera part dels espanyols fa servir videojocs, una proporció només inferior a la de França, Alemanya i Anglaterra. El que és important, cal repetir-ho una vegada més, és que aquesta afició estigui controlada i no caigui en la patologia.